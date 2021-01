El balanç policial de Cap d'Any: quatre festes il·legals i dotze detinguts per violència de gènere

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha mostrat "molt satisfet" pel comportament "generalitzat" de la ciutadania durant la passada nit de Cap d'Any. "Ha estat una nit força tranquil·la", assegura el comissari dels Mossos David Boneta. Això no treu, però, que s'hagin registrat algunes dades negatives.

El més significatiu ha estat la detenció de dotze persones per violència de gènere, el doble de les que hi va haver l'any passat, i la celebració de fins a quatre festes il·legals. N'hi ha hagut en una discoteca de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), en un hotel de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), en una casa de colònies d'Esponellà (Pla de l'Estany) i en una nau abandonada de Llinars del Vallès (Vallès Oriental).



112 denúncies per no respectar el toc de queda i 39 per no portar la mascareta

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat durant la nit de Cap d'any una festa en el vestíbul d'un immoble amb un grup d'unes 10 persones i un karaoke amb unes 22 persones, en el marc del dispositiu de control per garantir el toc de queda nocturn, el consum d'alcohol a la via pública i les festes il·legals. El cos ha reforçat la seva presència en els espais públics, especialment entre la 1 i les 6 del matí. Els agents han interposat 112 denúncies per no respectar el toc de queda i 39 per no portar la mascareta a la via pública i altres espais a l'aire lliure. Els dispositius estàtics de control en diverses vies de la ciutat gairebé no han detectat persones que conduïssin sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies.

Pel que fa a denúncies a locals, només se n'ha detectat un que no complia l'horari de tancament. El cos no ha hagut de desallotjar persones ni grups que superessin el número permès, ni s'han localitzat persones per compartint alcohol a la via pública.



Festa 'rave' a una nau abandonada de Llinars

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llinars del Vallès treballen des de la nit d'aquest dijous en una festa 'rave' amb centenars de persones a Llinars del Vallès, que continua encara activa aquest divendres al matí. "Hi ha molts vehicles, la majoria amb matrícules estrangeres i s'està actuant amb criteris d'oportunitat i proporcionalitat", ha detallat el comissari dels Mossos, David Boneta. La festa te lloc en una nau abandonada en una zona agrícola a l'extrem nord del municipi. Segons ha detallat a l'ACN l'alcalde del municipi, Martí Pujol, fa dos anys ja hi va haver una festa d'aquestes característiques per Cap d'Any i també l'any passat hi va haver un nou intent, que en aquella ocasió es va poder aturar a temps.



Festa il·legal en una casa de colònies d'Esponellà

Els Mossos d'Esquadra han detectat una festa il·legal de Cap d'Any que un grup de joves havia muntat en una casa de colònies d'Esponellà (Pla de l'Estany). Els fets han tingut cap a dos quarts de dues de la matinada. Un veí ha trucat a la policia alertant-los que en aquest mas, situat al carrer Espolla i que es lloga com a casa de colònies, s'hi feia una festa que incomplia les restriccions per la covid-19. Quan els agents han arribat a lloc, s'han trobat que a dins la casa hi havia setze joves escoltant música i fent xivarri. A més, cap duia mascareta. Per això, els Mossos han identificat el noi que havia llogat la casa, i també el responsable de la masia, i els han denunciat per saltar-se les mesures per prevenir el coronavirus.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la nit. Un veí d'Esponellà ha trucat als Mossos d'Esquadra alertant-los que en una casa de colònies del poble s'hi estava fent una festa il·legal. Es tracta d'un mas, que es coneix amb el nom de Can Què, i que està situat a les afores del municipi.

El veí ha explicat a la policia que escoltava música i sentia molt soroll, i que a fora la casa hi havia una dotzena de cotxes aparcats. Els Mossos han anat fins al lloc i allà s'han trobat un grup de joves fent xivarri. N'hi havia setze bevent i ballant.

El grup havia llogat la casa per celebrar-hi el Cap d'Any i fer un festa. A més d'incomplir els protocols per prevenir el coronavirus –com a màxim, es permetien trobades de deu persones- cap d'ells duia mascareta.

Els Mossos d'Esquadra han identificat tant al jove que s'havia encarregat de llogar la casa de colònies com al responsable de la masia. A tots dos, els han denunciat per incomplir les mesures per frenar la covid-19.

Denuncien els gestors d'un hotel de Santa Perpètua de Mogoda

Els Mossos d'Esquadra han denunciat els gestors d'un hotel de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) on aquesta matinada es feia una festa il·legal sense respectar les restriccions dictades pel Procicat. Segons la policia catalana, la celebració es feia a les habitacions de l'establiment i els assistents no duien mascareta. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles del cos i efectius de la policia local del municipi que van detectar cap a dos quarts de quatre de la mainada que hi havia molt volum de cotxes a la zona i que fins al lloc hi arribaven molts taxis. A més, els Mossos també van rebre diversos avisos de veïns de la zona. L'hotel denunciat està situat al carrer Calderí número ú de Santa Perpètua de Mogoda.