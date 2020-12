El Govern català xifra en 5.100 milions l'impacte de la pandèmia a les seves finances

El Govern xifra en 5.128 milions d'euros l'impacte que ha tingut la crisi de la covid-19 sobre les finances públiques. Segons va explicar ahir en una roda de premsa el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, 3.826 milions d'euros corresponen a un increment de despeses, mentre que 1.302 milions fan referència a una caiguda d'ingressos derivada de la pandèmia. Per altra banda, el Govern té previst tancar l'any amb un dèficit d'entre el 0,7% i el 0,8% del PIB, un percentatge que equival a 1.500 milions d'euros, aproximadament. Aragonès va qualificar el 2020 «d'any convuls», tot i que va assegurar que el 2021 serà un any de «despesa rècord» per impulsar la recuperació de l'economia.

En el capítol de despeses extraordinàries, la major part corresponen a despesa sanitària i sociosanitària. En concret, la Generalitat ha destinat 2.106 milions addicionals a reforçar el sistema sanitari aquest exercici, mentre que a les residències n'hi ha destinat 120.