Illa deixarà el Govern per ser el candidat del PSC a la presència de la Generalitat

Els socialistes van fer ahir un contundent gir al guió de les eleccions catalanes. Després de mesos negant aquesta possibilitat, Salvador Illa serà el candidat del PSC als comicis del pròxim 14 de febrer, i reemplaça Miquel Iceta com a cap de cartell. La decisió, dissenyada des del novembre, obeeix a la millor valoració que les enquestes concedeixen al ministre de Sanitat, que en les pròximes setmanes deixarà el lloc al Govern espanyol.

En la seva tornada a la política catalana hi han participat el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i també el mateix Iceta, en comprovar que les expectatives electorals dels socialistes catalans augmentaven si cedia el seu lloc a Illa.

Però l'encara líder del PSC no deixarà la primera línia política. «Fa temps que se li està buscant una sortida digna. Se li deu molt», expliquen a la direcció del PSOE, que recorden el seu suport a Sánchez en les primàries davant de Susana Díaz, el frustrat intent que presidís el Senat i la possibilitat, que ell mateix va rebutjar en el seu moment, que s'incorporés a l'Executiu. A Iceta se l'espera ara al Govern, en principi com a ministre de Política Territorial, un lloc des del qual pilotaria la crisi a Catalunya.

Perquè qui es perfila com a substituta d'Illa en Sanitat és Carolina Darias, titular de Política Territorial. Darias ha participat amb Illa al Consell Interterritorial de Salut que reuneix el Govern i les autonomies. També ha coordinat l'estratègia de vacunació contra el coronavirus. El seu nou càrrec al capdavant de Sanitat no li suposaria una absoluta novetat.

Però els canvis en el Govern, que no afectaran els departaments en mans de Podem, no s'esperen de manera imminent. Illa continuarà al Govern uns dies. Almenys, fins al voltant del 15 de gener, quan els partits catalans decidiran, en funció de les dades epidemiològiques d'aquest moment, si les eleccions es mantenen per al 14 de febrer. En aquest cas, el nou candidat del PSC deixarà l'Executiu. Si hi ha retard, pot ser que continuï una mica més en el ministeri, expliquen en el Govern i el PSOE.

La recent trajectòria d'Illa resulta estranya, producte de les dramàtiques circumstàncies de la pandèmia. Com a secretari d'Organització del PSC, càrrec que encara ocupa, va ser un dels encarregats de la negociació amb ERC que va permetre la investidura de Sánchez. Illa es va guanyar llavors la confiança del president del Govern, que el va triar per a dirigir Sanitat. El lloc semblava senzill. És un departament sense tot just competències, perquè la majoria estan transferides a les comunitats, i fàcil de compatibilitzar amb les relacions amb els republicans, crucials en aquesta legislatura.

Expliquen a la Moncloa que en el primer Consell de Ministres de la coalició del PSOE i Podem, a mitjans gener, un membre del Govern es va acostar a Illa i li va dir: «Quina alegria. El teu és un lloc agraït. Hi ha poques coses per fer. Excepte, és clar, que tinguis una emergència sanitària».

Ha estat aquesta emergència la que ha catapultat la seva popularitat. Aquí es troba el motiu del pas enrere d'Iceta. Illa apareix més ben valorat en les enquestes, en un moment en el qual les expectatives electorals dels socialistes catalans són millors que mai en els últims anys. El seu perfil, expliquen en la cúpula del partit, pot servir per a atreure a antics votants dels comuns, i sobretot de Cs, que es troba en caiguda lliure. El mateix Iceta ho va reconèixer ahir en l'executiva del PSC. «No volem ser segons. Volem presidir la Generalitat», va dir. «Amb Iceta no canviàvem el tauler. Illa ens dóna un plus, i emet el missatge que volem guanyar les eleccions a ERC», va assenyalar un dirigent del PSC.

El 27 de juliol, expliquen a l'entorn d'Iceta, els socialistes van rebre un estudi qualitatiu que demostrava que la majoria de catalans apostava pel «canvi». Allò representava una bona notícia per al PSC, després d'anys de governs independentistes. No obstant això, per als consultats, Iceta «no representava el canvi necessari». Des de llavors, continuen les mateixes fonts, el líder del PSC va començar a «reflexionar» si ell era el millor candidat a la Generalitat.

Al novembre, ja tenia clar que no. El 16 d'aquest mes, va esmorzar amb Sánchez i li va transmetre la seva proposta que Illa fos el cap de llista. El missatge no va suposar una sorpresa per al president, que també havia sospesat aquesta possibilitat a la llum dels sondejos, però al mateix temps aquest va insistir que la decisió corresponia al PSC.

Així que Iceta es va reunir aquell mateix dia amb el ministre de Sanitat, que va demanar 24 hores per prendre una decisió. Quan Illa ho va acceptar, l'única condició que va posar Sánchez va ser mantenir-ho «en secret» fins a finals d'any.

I així ha estat. Els qui estaven al corrent de l'operació, tant al PSOE com al Govern, es poden comptar amb els dits d'una mà. Per aquest motiu la sensació de sorpresa que va planejar ahir sobre la política catalana.