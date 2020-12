El menjar per emportar agafa embranzida per Cap d'Any

La pandèmia de la covid-19 i les restriccions que se'n deriven han provocat que la revetlla de Cap d'Any d'enguany sigui atípica, no només per les limitacions horàries o per les restriccions de trobades de persones sinó per com seran els sopars. Sense sopars als restaurants, aquests establiments s'han abocat a preparar el menjar per emportar. Per al sector és una de les nits marcades al calendari per la bona facturació que la sol acompanyar.

Alguns restaurants, com ja feien en altres anys, han decidit no obrir, però molts altres han preparat menús especials de cap d'any que, en la majoria dels restaurants consultats per Regió7, han obtingut una molt bona resposta per part de la clientela.

«L'alternativa del menjar per emportar ens ajuda a salvar els mobles aquest cap d'any», afirma Ramon Duocastella, propietari i cuiner del restaurant Cal Spaguetti que enguany ha preparat un menú de 35 euros amb el raïm inclòs per tal que els clients «no l'hagin d'anar a buscar fora». Ahir al matí, el restaurant manresà ja es plantejava tancar comandes després de rebre'n prop de 300 en només uns dies. «L'any passat vam fer un menú per emportar de 50 euros. Aquest any n'hem fet un més econòmic i la resposta ha estat l'esperada. Avui probablement tallarem comandes per no desbordar-nos», deia Duocastella mentre preparava alguns dels plats de les seves comandes. En el seu cas, ja fa uns anys que fa menjar per emportar per cap d'any però tot just és el segon que tanquen el menjador. Duocastella, que aquest any cuinarà un 50% de comandes més que l'any passat, matisa, però, que aquest any «era l'únic que podíem fer».

Un altre restaurant que ha rebut una allau de comandes ha estat La Cabana de Berga, que dos dies abans de cap d'any va decidir no acceptar-ne més. «La realitat és que ens ha sorprès molt la resposta de la gent. A l'estiu ja vam començar a agafar reserves i la veritat és que ja teníem mitja sala plena a principis de novembre, però quan van posar la nova normativa, vam haver de cancel·lar totes les reserves que teníem», explica el copropietari del restaurant, Jordi Badia, que afegeix que «no ens pensàvem pas que poguéssim fer menjar per emportar i menys per Cap d'Any perquè no és la nostra especialitat però ha tingut molta acollida i estem molt contents». La Cabana tenia ahir més d'una cinquantena de comandes però Badia lamentava que el marge de benefici no sigui el mateix treballant amb aquestes condicions.

«La gent té ganes de sopar bé i estem molt agraïts a les persones que pensen en nosaltres», diu Pep Aligué, responsable del restaurant Sibar i el Quiriqui, especialitzat en menjar per emportar. Aquest any han ofert una fórmula de cara a la revetlla. Tot i estar contents per poder oferir el servei als seus clients, Aligué apunta que troben a faltar la relació directa amb el client. «Tenim ganes de tornar a tocar-nos i a veure'ns», diu el manresà.

L'Hotel Gran Sol de Solsona solia organitzar grans sopar de fins a 120 persones amb una entrada inclosa a una discoteca. Enguany s'han hagut d'adaptar. «Vam començar a organitzar el sopar fa 10 dies quan ens pensàvem que podíem obrir fins la una i vam preparar un menú, vam mirar de contractar música en directe i ja teníem cartells impresos per penjar-los per Solsona, però de cop i volta ens van dir que ja no podíem fer absolutament res pels clients que no fossin de l'hotel», explica Maria Rafart, copropietària de l'hotel. La limitació horària que obliga que el restaurant de l'hotel tanqui a les 9 fins i tot pels seus clients, va fer que optessin per no oferir menú especial al restaurant i tampoc tenien pensat fer menú per emportar, però les demandes d'algunes persones van animar a l'establiment a oferir un menú per a la nit de cap d'any.

Rafart apunta que «les conseqüències econòmiques ens afecten molt però aquests canvis de restriccions i la incertesa de no saber què passarà és el que ens ho fa passar molt malament. Mentalment acabem esgotats».

L'hotel i restaurant Mas de la Sala de Sallent no ha tingut tanta sort pel que fa a la respost al menjar per emportar. A més, el fet d'haver de celebrar les campanades tancats a les seves habitacions i haver de sopar abans de les 9 han fet que els usuaris que havien fet reserves a l'hotel les hagin volgut suspendre o aplaçar. «Aquestes mesures suposen una baixada de facturació brutal» diu el seu copropietari, Joan Sala. Aquest establiment que també organitzava sopar amb més de 100 persones, podia arribar a facturar 12.000 euros en una nit, però aquest any la previsió a data d'ahir era de no facturar més de 400 euros.