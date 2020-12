Mor un congressista electe dels Estats Units per covid-19

El republicà Luke Letlow, elegit per a la Cambra de Representants dels Estats Units en les eleccions de novembre -i que hauria pres possessió del seu nou escó diumenge-, va morir ahir als 41 anys per complicacions derivades de la covid-19, segons va informar el seu partit a la matinada. Letlow, casat i amb dos fills, va ser ingressat en un hospital de Louisiana el 19 de desembre, després que es confirmés el seu contagi per coronavirus, i tres dies més tard va entrar en la unitat de vigilància intensiva per un empitjorament del seu estat de salut.

El governador estatal, John Bel Edwards, va ordenar ahir que les banderes onegin a mig pal fins al dia del funeral del congressista electe i va traslladar el seu condol a la seva família.