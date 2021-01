Els Mossos no desallotgen la 'rave' de Llinars del Vallès per no provocar «danys majors»

Els Mossos d'Esquadra descarten desallotjar als prop de 150 assistents que continuen amb la 'rave' en una nau abandonada de Llinars del Vallès (Barcelona) per no provocar "danys majors als que es volen evitar". Fonts dels Mossos han explicat a Europa Press que s'ha muntat un dispositiu per impedir que més persones puguin accedir a la festa i identificar a tota aquelles que surten per denunciar-les.

Les mateixes fonts han explicat que es tracta de la intervenció "habitual" en aquest tipus de situacions. Segons els Mossos, hi ha més de 200 vehicles a la zona i s'han detectat moltes matrícules estrangeres. La policia catalana assegura que continuarà actuant amb criteris d'oportunitat, congruència i proporcionalitat. Per això, consideren que entrar dins la nau abandonada on s'està fent la festa il·legal podria generar greuges pitjors.

Per la seva banda, els assistents de la 'rave' diuen que s'hi volen quedar fins dilluns. Molts dels vehicles són furgonetes on s'hi pot dormir.

En la roda de premsa de balanç del dispositiu de nit de cap d'any d'aquest divendres, el comissari David Boneta ha explicat que s'estava actuant amb criteris de "congruència, oportunitat i proporcionalitat".

Boneta ha afegit que, ara com ara, només s'han denunciat quatre dels participants de la festa, de la qual van rebre el primer avís durant aquest nit de cap d'any a causa del col·lapse de turismes, furgonetes i autocaravanes en la carretera C-251 a Llinars per accedir a la nau.

Aquesta nit de cap d'any s'han detectat a Catalunya tres festes il·legals més: en una discoteca de Cornellà de Llobregat (Barcelona); en un hotel de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) i una amb 16 persones en una casa de colònies d'Esponellà (Girona).