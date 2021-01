El primer nadó de l'any a la Catalunya Central és l'Arnau i ha nascut a l'Hospital d'Igualada

A la Catalunya Central el primer naixement del 2021 en un centre de la xarxa pública ha estat l'Arnau Artero Gras, que ha nascut a les 00.16 hores d'aquest 1 de gener a l'Hospital Universitari d'Igualada. El nen ha pesat 2,390 quilos i és fill del Juan Manuel i la Iris, de Vilanova del Camí. L'Arnau ha estat un nadó prematur i ha nascut per part eutòcic natural.



Una nena, la Yinara Carmona Jiménez, és el primer nadó del 2021 nascut en un hospital del sistema públic de salut a Catalunya. Segons ha informat el Departament de Salut a través de Twitter, ha nascut a les 0.00 hores a l'Hospital Universitari Joan XXIII i és de Constantí (Tarragonès). La petita ha pesat 3,150 quilos i els seus pares són l'Aleix i la Carmen.



Aquest matí, arran de la pandèmia i per garantir les mesures de seguretat, no hi ha hagut la tradicional visita institucional al centre sanitari. Els seus pares han manifestat estar molt contents pel naixement de la Yinara, tot i que no esperaven que nasqués aquest dia, sinó demà dia 2. El nom escollit del primer nadó de l'any és en record a una germana petita de la mare que va morir.





Naixements a altres regions sanitàries

16 setmanes per al permís de paternitat

El primer nadó de 2021 nascut a les comarques deha estat l'Aday, fill de l'Alba i de l'Aitor, que va néixer a les 00:45 a l'Hospital de Palamós. Ha pesat 3,21 kg.A la demarcació de, el primer nadó ha estat l'Arlet, de Guissona, filla de l'Ariadna i d'en Pol i nascuda a les 1.04h a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Ha pesat 3,29 kg.El primer nadó a la ciutat deha estat la Inés Valeria, filla de l'Alisson i del Kevin, i nascuda quan passaven dos minuts de les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron amb un pes de 2,79 kg.A la, el primer nadó va ser en Ricardo, que va néixer a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona a les 0:18h. Va pesar, 3,5 kg.Per últim, a la, el primer nadó va ser l'Alejandra, filla de la Manuela i de l'Edgar. Va néixer a les 0:59h a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, i va pesar 3,56 kg.D'aquesta manera, s'equiparen els permisos dels dos progenitors, que són amb el 100% del salari i de forma intransferible, és a dir, que un progenitor no pot cedir setmanes a l'altre. Els pares dels nounats estaran de permís obligatori i a jornada completa durant les sis primeres setmanes posteriors al part.A partir de les sis setmanes, els progenitors poden decidir quan fer les altres 10 setmanes de permís que té cadascun, previ acord amb l'empresa, fins que el fill o filla faci 1 any. La condició és que s'ha de fer per períodes setmanals, ja siguin a jornada sencera o parcial, i que l'empresa ha d'estar avisada amb 15 dies d'antelació.