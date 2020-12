«Normalment actuem la nit del 31 però aquest any no ho podrem fer»

La centenària orquestra La Selvatana, formada per 21 persones entre la gent de dalt i de baix l'escenari, viurà una revetlla de cap d'any ben atípica, i és que els seus membres la podran celebrar cadascú a casa seva ja que no tenen cap actuació programada. El tancament dels restaurants i la impossibilitat de realitzar grans balls han fet que s'hagin hagut d'adaptar per continuar treballant.

«Nosaltres normalment sempre actuem la nit del dia 31, com és normal en moltes formacions d'aquest tipus, ja sigui en un hotel, restaurants o pavellons però aquest any al no poder obrir restaurants i no estar permeses es activitats com els balls, no ho podrem fer» apunta Miquel Gili, cantant sallentí de la banda. La Selvatana, tot i no poder oferir balls, s'ha adaptat per poder treballar amb les condicions actuals i celebrarà l'any nou amb un concert amb un format més reduït l'1 de gener a Cassà de la Selva.

«Sap greu perdre la revetlla de Cap d'any ja que dins del calendari de les orquestres nits com aquesta o la de la revetlla de Sant Joan són dates importants ja que saps que hi ha feina i que treballaràs segur», apunta Gili. Malgrat no poder actuar, el cantant de Sallent explica que en el seu cas encara han pogut anar actuant durant els darrers mesos i que tenen una situació més estable, però apunta que amb artistes més petits la situació pot ser més complicada.