Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

"El peatge de l'autopista de Manresa i el túnel del Cadí baixa després de cinc anys" és el titular principal de Regió7 d'aquest dijous, 31 de desembre. La fotografia és per al menjar per emportar, que triomfa en aquest Cap d'Any encotillat. El diari també destaca que la regió central tanca l'any amb 1.500 morts per la covid; l'exalcaldessa de la Quar i l'exsecretari són absolts de prevaricació; col·lapse informàtic i entrades esgotades per veure els Reis a Manresa; el govern de Berga renegociarà un deute de 4,7 milions per pagar en més temps; i avui també dos suplements especials per tancar l'any: «La vacuna de l'esperança», a La Salut, i «Balanç de l'any», l'anuari de Regió7.

El salt del ministre de Sanitat, Salvador Illa, com a cap de llista del PSC al 14-F protagonitza les portades de la premsa escrita: