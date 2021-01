El 2021 arrenca amb més de 83 milions de contagis a tot el món

La pandèmia de coronavirus ha iniciat el 2021 superant la barrera dels 83 milions de contagis després de registrar-se 716.000 positius més a tot el món durant el dia d'ahir, segons les últimes dades publicades per la Universitat Johns Hopkins.

Així, va indicar que es van confirmar 716.166 casos i més de 12.900 morts, de manera que els totals ascendeixen a 83.433.743 contagis i 1.819.061 víctimes mortals. Pel que fa a les persones que s'havien recuperat de la covid fins a la data, s'ha superat el llindar dels 47 milions, amb 47.062.942, i amb l'Índia com el país amb més pacients curats, amb gairebé 9,9 milions.

Els Estats Units és el país més afectat amb xifres totals, amb 19.974.120 casos i 345.826 morts, seguit per l'Índia, amb 10.286.709 casos i 148.994 morts, i el Brasil, amb 7.675.973 casos i 194.949 morts. Rússia, quart país amb més contagis, amb 3.127.347, ha confirmat 56.271 decessos. En cinquè lloc en nombre de casos figura França, amb 2.677.666 contagis i 64.759 morts, seguit pel Regne Unit, amb 2.496.231 positius i 72.622 víctimes mortals. Els segueix Turquia, amb 2.208.652 casos i 20.881 morts, i Itàlia, amb 2.107.166 contagis i 74.159 decessos. A la forquilla d'entre un i dos milions de casos hi ha Espanya amb 1.928.265, Alemanya amb 1.760.520, Colòmbia (1.642.775), Argentina (1.625.514), Mèxic (1.426.094), Polònia (1.294.878), l'Iran (1.225.142), Ucraïna (1.096.429), Sud-àfrica (1.057.161) i Perú (1.015.137).

Per sota d'aquest llindar, però per sobre dels 500.000 contagis, hi ha els Països Baixos, Indonèsia, la República Txeca, Bèlgica, Romania, Xile, l'Iraq, Canadà i Bangla Desh.