«Molts anys viatjàvem a altres països, però ara toca quedar-nos a casa»

Les fotografies del viatge a Berlín, que van fer fa un any, per donar la benvinguda al 2020 –quan encara no se sabia que seria un any fatídic–, les conserven al mòbil. D'aquí a un any, quan recordin les festes d'enguany tindran poques imatges. Molts cops, Mònica Pérez i Pere Valls, una parella de Berga, marxen a l'estranger i es desperten l'1 de gener en un país que volen explorar. Ahir van sopar a casa només amb la companyia del gat i el gos que tenen com a mascotes, i van posar la televisió per passar l'estona mentre brindaven per un 2021 ple de viatges. Donada la greu situació provocada per la pandèmia, no han fet les maletes. «Estem bé, però trobem a faltar desconnectar a un altre lloc i poder veure els nostres amics», explicava Pérez.