Aragonès proposa un pacte entre totes les forces sobiranistes pel 14-F si guanya ERC

El vicepresident del Govern i candidat d'ERC a les eleccions, Pere Aragonès, ha assegurat que si ERC guanya les eleccions el 14-F proposarà formalment a Junt, PDeCAT, CUP i comuns «que formin part del govern». «Aquesta és la via àmplia cap a la república de drets i llibertats i per la reconstrucció del país després de la covid», ha defensat en un article publicat aquest divendres. Ha assegurat que «només un govern fort encapçalat per Esquerra pot liderar la pròxima etapa de represa i reconstrucció que el país exigeix».

Però les altres tres forces ja s'han posicionat negativament respecte a aquesta opció. La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha replicat al candidat d'ERC, Pere Aragonès, que «el país no pot seguir en mans de la CUP». Per la seva banda, la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, ha contestat que no estaran a cap govern amb JxCat o PDeCAT, mentre que la candidata de la CUP i Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha respòs que «no fan travesses de partits» sinó que parlen de «projecte».