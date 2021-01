Asens retreu al Suprem que retardi l'informe dels indults expressament

El líder dels comuns al Congrés, Jaume Asens, ha acusat el Tribunal Suprem de demorar l'informe dels indults perquè intueix que la Moncloa els vol concedir. En una entrevista amb l'ACN, Asens ha considerat que el retard per acabar aquest tràmit és «absolutament injustificable» i això el porta a pensar que hi ha «una intencionalitat, més quan es comença a explicitar la voluntat del govern espanyol de resoldre'l favorablement».

Amb el compte enrere cap a la cursa del 14-F, Asens admet que és difícil pensar que els presos estaran en llibertat. D'altra banda, ha apressat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a enllestir la reforma del delicte de sedició del Codi Penal i mostrar que aquesta tardança no es deu a «càlculs electorals».

El president d'Unides Podem i comuns al Congrés admet que ja sap «què en pensa Marchena» sobre la petició d'indult, després de les resolucions sobre els tercers graus. En tot cas, l'insta a dir «el que consideri oportú» en aquest informe –que és no vinculant- però anima a «resoldre-ho de manera immediata, perquè aquesta és l'única causa amb presos que té, i aquesta demora no té raó de ser». Els darrers dies, diversos ministres, i el mateix Sánchez, han obert la porta a concedir aquesta mesura de gràcia.

I és que a falta de menys d'un mes perquè comenci la cursa per al 14-F, el líder dels comuns al Congrés adverteix que serà «una anomalia democràtica» que se celebrin unes noves eleccions amb els presos independentistes sense llibertat. Avisa que això «afecta tota la campanya» perquè no permet que es pugui celebrar «amb igualtat de condicions per part de tots els partits». «Si el Suprem volgués evitar aquest escenari podria fer-ho resolent ràpidament l'expedient que té al seu despatx», ha enraonat Asens, que dubta que el tribunal «vulgui facilitar les coses perquè mai ha estat el seu ànim».

Paral·lelament, el dirigent dels comuns també urgeix el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, a enllestir la reforma del delicte de sedició del Codi Penal. Creu que Campo actua de forma «poc seriosa», ja que inicialment s'havia compromès a presentar-la abans d'acabar el 2020. Sánchez va dir que l'objectiu era presentar-la el 2021, sense més concreció en els terminis.

«Pensem que pot actuar per criteris d'oportunitat política o electoral. No som nosaltres qui ens disputem el vot amb Ciutadans», ha asseverat Asens, que creu que els socialistes «tendeixen a mimetitzar-se» amb la formació liberal quan entren en campanya. No troba «comprensible» que el ministeri necessiti «tres anys» per «estudiar altres Codis Penals de països europeus» i retreu al PSOE que es mogui «al ritme d'una tortuga». Per tot plegat, anima Campo a «esvair dubtes», reformar ja el delicte de sedició i demostrar que el retard no respon a càlculs electorals de cara als comicis al Parlament.

Asens admet que hi ha la possibilitat que la proposta que es faci des de Justícia es quedi curta. Partidari d'una derogació del delicte de sedició que intueix «difícil de materialitzar», el líder d'Unides Podem i dels comuns a Madrid opta per una modificació del tipus penal en què s'expliciti que per cometre un delicte de sedició ha d'haver-hi ús d'armes.

Amb tot, avisa al ministre de justícia que aquesta llei no tirarà endavant si no compta amb el suport d'Unides Podem i dels partits independentistes: «Tothom haurà de fer un esforç per flexibilitzar les seves posicions i cedir». També hi preveu un «dilema» si la proposta final dista de la inicial. Aleshores, suggereix, caldrà decidir si s'accepta «una reforma descafeïnada de mínims però que representi un avenç respecte el que tenim ara».