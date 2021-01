Catalunya suma més de 3.600 positius i 35 morts més

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, va pujar a 1 a Catalunya, una centèsima més que en el balanç anterior, segons les últimes dades de Salut. El risc de rebrot també puja, ho fa 19 punts fins a 343, i la incidència a 14 dies puja de 341,69 a 359,31. En paral·lel, s'han declarat 3.607 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 367.538. El 6,68% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 35 morts més i el total és de 17.095. Hi ha 1.759 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 36 menys que en el balanç anterior. Pel que fa a l'UCI, hi ha 373, sis menys que fa 24 hores. El total de vacunats és de 5.960.

El risc de rebrot era de 360 entre el 15 i el 21 de desembre i baixa fins a 343 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha pujat en les últimes hores de 0,99 a 1. La setmana anterior estava en 1,22. La incidència a 14 dies és de 359,31,69 entre el 22 i el 28 de desembre, per sobre dels 310,48 de l'interval anterior (15-21 de desembre).

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 183 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 25.566.

Amb la resta de proves, el nombre total de casos és de 28.096. En total han mort 7.790 persones, una més que les declarades fa 24 hores.