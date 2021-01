Discjòqueis i bàrmans munten la festa de Cap d'Any a casa per als seus familiars

El discjòquei establert a Berga Roger Creixell Pitu no va deixar que la covid-19 li arruïnés el Cap d'Any. Va punxar discos tot convertint l'estança de casa on té l'equip musical en pista de ball, i el públic va ser la seva parella, Anna Ascens, i quatre amics. Pocs, però molt entregats. Creixell punxava durant les festes de Cap d'Any al pub La General de Berga, local on solien passar centenars de joves en aquesta nit especial. En les festes més atípiques que es recorden, el personal de l'oci nocturn de la Catalunya Central, que sol treballar intensament en la primera nit de l'any, va haver de portar la gresca la matinada de l'1 de gener a la intimitat de la llar.

Va ser una nit estranya per a Creixell, que, abans de la pandèmia, solia quedar una estona amb els amics pel Cap d'Any i ràpidament se n'anava a preparar la música al pub berguedà. «Aquest cop no hi havia pressa perquè el públic no m'esperava, però he volgut que els meus amics s'ho passessin bé amb la música», explica el discjòquei. Tot i no tenir la pressió dels horaris, amb la seva parella es van estimar més no cuinar i comprar el sopar fet d'un restaurant, opció escollida aquest any per moltes famílies i grups d'amics. «Entre els convidats hem tingut una parella de Gironella, que s'han quedat a dormir a casa perquè després de la 1 de la matinada hi havia el toc de queda», afegeix.

El berguedà Jordi Millan, propietari de la coneguda empresa de càrting de còctels Gintonic.cat, no es va estar de preparar-se un bon gintònic a la salut de la seva família i del nou any que ha començat. «Ha estat una nit molt estranya perquè altres anys solem tenir molta feina amb l'empresa, tot servint còctels a grans esdeveniments», explica a aquest diari. Però per primera vegada des que els seus fills van néixer, i ja tenen vuit anys, ha fet un Cap d'Any en família a casa, i assegura estar «molt satisfet» de donar la benvinguda al 2021 al costat de la seva parella i els nens.

En la tranquil·litat de la llar, van menjar el raïm tot mirant la televisió. Gairebé va semblar una nit com qualsevol altra. De fet, no tota la jornada va ser tan tranquil·la i el dia 31 de desembre va treballar de valent fins a les 8 del vespre tot repartint sushis a domicili. Aquest berguedà emprenedor ha posat en marxa en plena pandèmia el local Sushi, negoci basat en el repartiment a domicili d'aquest popular menjar japonès. «No hem donat a l'abast i vam parar d'acceptar més comandes perquè teníem clar que a les 8 del vespre volíem plegar», destaca. Així que al darrer dia de l'any no va estar de braços plegats.

Els germans Martí i Carles Villegas, propietaris del bar Cal Negre de Berga, un dels locals més concorreguts de la ciutat la nit de Cap d'Any, van quedar per sopar junts. «Per a nosaltres sembla que no hagi passat l'any perquè aquesta nit era habitual anar a menjar a casa de la nostra germana, on ens solíem reunir entre 20 i 30 familiars, i a partir de les 12 anàvem ràpidament a servir els nostres clients», explica Martí Villegas. Aquest cop no hi va haver una gran reunió amb nebots, fills i altres parents, sinó només els dos germans, que van menjar uns canapès i canelons.

Feia un quart de segle, més o menys, que Cal Negre celebrava la nit festiva per donar la benvinguda al nou any. «Tota la vida hem treballat aquesta nit assenyalada, en què molta gent surt, i ens agrada. És la nostra vida. Aquesta nit ha estat molt estranya», afegeix Villegas.

Per la seva banda, Dani Castellano, director de la sala Stroika de Manresa, se'n va anar a dormir d'hora. «He passat la nit amb els meus tres fills i altres familiars, quan habitualment treballàvem de valent a la sala, tot i no ser una de les nits més feixugues de l'any», destaca. Tot i passar una nit sense estrès, espera que el proper Cap d'Any la pandèmia sigui un mal record.