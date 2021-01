Els Mossos detenen dos organitzadors de la festa il·legal de Llinars del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos organitzadors de la festa il·legal a Llinars del Vallès, que va començar la nit de Cap d'Any i ha estat activa fins aquest dissabte al migdia, quan la policia l'ha desallotjat. Les dues persones passaran a disposició del jutge les pròximes hores, segons ha informat la policia catalana. En el desallotjament s'han identificat unes 300 persones, que rebran multes de 3.000 euros per incomplir la normativa sanitària, mentre que per als organitzadors les sancions poden arribar als 600.000 euros. A més, els Mossos investiguen cinc assistents de la festa per delictes de desobediència greu i resistència a agents de l'autoritat.

El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha defensat que una actuació policial "precipitada" a la nau de Llinars del Vallès era "inviable" perquè no es disposava d'efectius suficients. Ferrer ha assegurat que actuar abans no hauria tingut "garanties", tant per als agents com per als assistents. També ha assegurat que es revisarà el dispositiu, com es fa "amb totes les operacions".

En aquesta línia, assenyala que el dispositiu de desallotjament és lent, perquè s'està procedint a identificar tots els participants. A la vegada, també se'ls deriva al seu vehicle, amb l'objectiu de determinar si hi ha drogues a l'interior.

El dispositiu, no exempt de polèmica interna entre els departaments d'Interior i Salut, s'ha determinat que no calia practicar proves covid als participants de la festa perquè no hi havia constància de cap positiu. En aquest sentit, Ferrer ha assenyalat que malgrat es pugui expressar l'opinió sobre aquest fet, es tracta de deliberacions internes del Govern han de tenir caràcter reservat.