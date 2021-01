«M'agradaria tenir a Catalunya un Govern com el d'Espanya»

Primer secretari del PSC. Miquel Iceta Llorens té una llarga trajectòria dins del PSC. Ha estat regidor i diputat al Congrés i al Parlament. Va ser un dels ponents de l'estatut del 2006, i des del 2014 és el màxim dirigent dels socialistes a Catalunya, càrrec que ha ocupat durant els convulsos anys del procés

Miquel Iceta (Barcelona, 1960) comença el 2021 alleujat, després de fer públic que cedeix el testimoni a Salvador Illa com a candidat del PSC a la Generalitat. «No faig un pas a un costat, l'últim que va fer una cosa així a Catalunya es va fotre una llet», fa broma. Un cop d'efecte anunciat a dos dies d'acabar l'any, del qual durant mes i mig només van estar-ne al corrent uns pocs. Entre els papers repartits damunt de la taula del seu despatx figura un cartell electoral amb la seva cara, que finalment no veurà mai la llum.

Sense pandèmia, hauria repetit com a candidat?

No ho sé. Sense pandèmia s'hauria enfortit tant el lideratge de Salvador [Illa]? Aquests dies molta gent diu «quin gest més generós», i ho agraeixo molt. Però jo sóc el primer secretari del PSC i la meva obligació és posar al capdavant a qui tingui més possibilitats.

Personalment, ha estat complicat?

Sí, però és que és molt important ser primer secretari del PSC. De la mateixa manera que vaig fer un pas endavant per dirigir el partit en un moment molt difícil, també és la meva obligació triar al millor candidat disponible. Recordo quan, fa anys, volíem que Pasqual Maragall fos per primera vegada candidat a la presidència de la Generalitat i ell no estava disponible. La vida és com és. Tu no tries els moments, però sí que has de garantir que quan passa el tren, tu estiguis disposat a pujar o baixar.

Algú el va intentar convèncer del contrari?

Ho va saber molt poca gent... Pedro [Sánchez], Salvador [Illa], Eva [Granados] i la família. I això m'ha generat un problema, perquè quan algú em preguntava li havia de dir que no hi havia res. El 19 de novembre vaig parlar amb Pedro Sánchez i em va dir que, si es podia fer, seria a la fi de l'any. I, mentrestant, ni es pot parlar d'això, ni pot haver-hi cap dubte que el candidat era jo.

Quin missatge transmeten canviant al ministre de Sanitat a les portes d'una tercera onada?

Cadascú ha de fer el que ha de fer. Salvador va assumir el primer estat d'alarma, on la primera autoritat sanitària era ell, ha comprat les vacunes i ha preparat el pla de vacunació. I ara són les comunitats autònomes les que porten la gestió quotidiana, fins i tot de les restriccions. Ara pot. Al setembre, octubre o novembre no hauria pogut.

Què aporta Illa com a candidat que no aportés Iceta?

Salvador [Illa] és més presidenciable. Enquestes com la publicada a El Periódico m'assenyalaven com el candidat millor valorat. Però necessitàvem una mica més. Salvador [Illa] és nou en la política catalana i hi ha molta gent que està farta de repetir la mateixa història. També volem plantejar una campanya molt basada en la lluita contra la pandèmia i la reactivació econòmica.

Vostè diu que Illa és nou en la política catalana, però porta més de dues dècades ocupant càrrecs polítics...

Sí, però ell no ha estat en l'elaboració de l'Estatut del 2006, per exemple, i jo sí. Les enquestes ens deien que la gent vol canvi i no veien que jo fos canvi.

Les enquestes no donen guanyadors clars i els pactes es veuen inevitables, quins prioritzaran?

El candidat és Illa i qui ha de decidir és ell. Però hi ha una cosa fonamental i en la qual coincidim. No podrem posar-nos d'acord amb qui digui que aquesta legislatura serà la legislatura del referèndum o de la independència. No és una qüestió d'amb qui pactes, sinó per a fer què. Si és contra la pandèmia, per la reactivació econòmica i per la reconstrucció social ens podem entendre amb qui comparteixi aquestes prioritats.

Salvador Illa va ser un dels artífexs del pacte de la Diputació de Barcelona. A la Generalitat de Catalunya podria repetir-se la fórmula?

Nosaltres els pactes els volem per escrit. Si et poses d'acord en el que cal fer, pots pactar amb qui sigui. A Sant Vicenç dels Horts vam governar amb Ciutadans, a Sant Cugat amb ERC i la CUP, en molts altres municipis vam governar amb Junts... Amb alguns partits és relativament més fàcil, com amb els comuns. Ja m'agradaria a mi tenir a Catalunya un govern com el que tenim a Espanya.

La seva idea és continuar com a primer secretari del PSC molts anys més?

Vull acabar el mandat, després ja veurem. Els partits som projectes col·lectius i democràtics. Les ambicions personals són legítimes, però sobretot ha d'haver-hi ambició d'equip. I jo sóc un home d'equip.

El futur de Miquel Iceta passa per ser només primer secretari del PSC?

Ara és el meu present, el que em mou és fer a Salvador Illa president i em deixaré la pell en aquesta campanya. Pot ser que fins i tot més que si hagués estat el candidat. Perquè he promogut un canvi i vull demostrar que ha estat una bona idea. El futur no és que m'oferirà.

Pedro Sánchez li ha proposat ser ministre?

Pedro Sánchez, no ara, ja fa molt, sempre ha dit que compta amb mi. Em va voler fer president del Senat. No va poder ser perquè l'independentisme el va bloquejar. Jo estic a disposició i si en algun moment hi ha una proposta la valoraré. Com va dir César, «quan arribi al riu el creuaré». Però quan arribi al riu, no abans.

Però ha parlat d'aquest tema amb Sánchez aquests dies?

No. Aquests dies hem parlat de com culminar aquesta operació. Crec que ens separaria de l'objectiu, que primer era fer a Salvador candidat i ara és fer a Salvador president. Si pel camí hi ha altres coses, ja parlarem.

En aquestes converses han parlat de si Illa deixarà de ser ministre?

Amb això sóc molt respectuós. No li diria mai a un president del Govern el que ha de fer.

Illa defensa tornar «al punt on vam deixar d'escoltar-nos», passa això pels indults?

Aquí s'han acumulat moltes ferides. Normalment parlem dels presos [independentistes], però jo sempre recordo també de l'altre costat. Una vegada una senyora em va parar pel carrer i em va preguntar a cau d'orella: «Ens n'haurem d'anar?». Els indults s'estan tramitant, jo no m'avançaré.

Però milloraria la cohesió social a Catalunya si es concedissin aquests indults?

Les coses no se saben mai fins que no passen. Jo personalment sóc molt partidari de la revisió del codi penal del delicte de sedició. Això s'ha de fer, amb independència de si hi ha indults o no.

Es veu coordinant la taula de diàleg?

El Govern ha fet bé posant en aquesta taula només a membres del Govern. El Govern va decidir fer una cosa més oberta... Jo com no sé si formaré part del Govern... Hi ha moltes coses que no requereixen d'un instrument tan específic, com la comissió bilateral Generalitat-Estat. Aquí hi ha un camp molt gran a recórrer.

Es votarà el 14 de febrer o caldrà esperar?

No imagino un escenari en el qual no es pugui anar a votar. Si ens trobéssim amb un confinament domiciliari hauríem de valorar-lo. Però si li demanem a la gent que vagi a treballar, no tenim dret a dir-li que no pot votar.