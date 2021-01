El primer nadó del Bages el 2021 neix el mateix dia que la seva mare

L'Alèxia Martínez Laste, el primer nadó que ha nascut aquest 2021 al Bages, es va convertir en un regal d'aniversari molt especial per a la seva mare, l'Elena, en néixer just el mateix dia que ella, l'1 de gener, amb 28 anys de diferència.

La santpedorenca és la primera filla de l'Elena i l'Alfredo. Encara des de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, ell explicava a Regió7, que a la mare li havia fet «molta il·lusió» aquesta coincidència d'última hora en la data. L'Alfredo explicava que inicialment esperaven que la nena nasqués un dies abans, durant el mes de desembre però que el part es va anar retardant. I de fet, l'Alèxia es va fer pregar molt, ja que la seva mare va ingressar el dia 31 de desembre a les 8 del matí a l'hospital manresà perquè li fessin un part amb inducció i en el qual finalment van evitar la cesària però que es va allargar molt.

El pare també afegeix que tot «semblava que anava molt lent» i de fet el part es va allargar tant que la petita no va néixer fins l'endemà, l'1 de gener a les 21:53h. A part de néixer el mateix dia que la seva mare, també de forma inesperada pels pares, l'Alèxia es va convertir en la primera bagenca d'aquest 2021. En el moment de néixer, la petita va pesar 3,070 quilos.

Aquest 2021, però, el primer naixement de la Catalunya Central va tenir lloc a l'Hospital d'Igualada quan passaven 16 minuts de la mitjanit de l'1 de gener. Aquest primer nadó va ser l'Arnau Artero Gras, fill de la Iris i el Juan Manuel, veïns de Vilanova del Camí. A Martorell hi va néixer el primer nadó de la regió sanitària metropolitana sud. En aquest cas va ser una nena, l'Alejandra, filla de la Manuela i l'Edgar, que són veïns d'Abrera. El naixement es va produir quan faltava un minut per la una de la matinada.



16 setmanes de permís de paternitat

Els nadons que nascuts a partir de l'1 de gener d'enguany, arriben a més amb un regal sota el braç per al pare, i és que el permís per paternitat s'amplia fins a 16 setmanes. D'aquesta forma, s'equiparen els permisos dels dos progenitors, que a més a més són amb el 100% del salari i de forma intransferible, és a dir, que un progenitor no pot cedir setmanes a l'altre.