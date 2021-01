Una nit sense incidències greus a Berga i Manresa i pocs multats per ser al carrer

La primera matinada del 2021 ha estat tranquil·la a Manresa i Berga i els cossos de la policia han atès pocs casos de persones que estaven al carrer durant les hores del toc de queda.

Hi havia el temor que grups de gent decidissin organitzar festes amb més persones de les permeses en habitatges, però res més lluny de la realitat. «Hem d'agrair el civisme dels ciutadans», afirma el cap de la Policia Local de Berga, Jaume Hernández. A la capital comarcal s´han interposat quatre multes al llarg de la matinada per no respectar el toc de queda i, a part, hi ha hagut queixes per excés de soroll en dos domicilis. «Quan la policia hi ha anat, els mateixos inquilins han demanat disculpes i han parat», afegeix Fernández.

A les 6 de la matinada, uns veïns van alertar la policia a les 6 de la matinada que un individu que anava begut havia destrossat dos retrovisors d´un vehicle. Els testimonis van identificar l'home de la bretolada i per aquest motiu la Policia Local procedirà a denunciar-lo.

Pel que fa a Manresa, les incidències durant la matinada de Cap d'Any també van ser mínimes. «Ha estat com qualsevol altra nit», explica el cap de la Policia Local de la capital del Bages, Jordi Mora. Només consten dues multes a persones que caminaven pel carrer i, per tant, no respectaven el toc de queda. També hi ha hagut queixes de veïns per excés de soroll, però sense conseqüències.

El cos policial va ser alertat perquè uns brètols havien mogut contenidors de lloc a la plaça Bages i havien fet malbé el vidre d'uns plafons publicitaris. També van rebre l'alerta d'una baralla a prop del Casino de Manresa, però quan els agents hi van arribar ja no hi havia ningú. Hi ha hagut un nombre mínim d'intervencions i la policia agraeix el civisme de la gent.