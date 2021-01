«No hem pogut fer tota la gresca que hauríem fet, però ens ho hem passat bé»

El berguedà Isaac Besora va convidar el seu germà i amics a casa. Sempre seguint les restriccions. «Intentem que sigui el més normal possible, però és evident que falten molts amics que no han pogut venir per respectar les normes», explicava quan faltaven pocs minuts per a les campanades. Va ser una nit en què la colla s'ho va passar bé, amb música i molts riures. Però també hi va haver més videotrucades que mai per saludar els amics que no eren presents i desitjar als familiars que el 2021 sigui millor. El grup també va optar, com molts altres, per encarregar el sopar al restaurant. «No hem pogut fer tota la gresca que ens hauria agradat fer, però ens ho hem passat bé», afegia.