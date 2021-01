Un mort i un desaparegut pel temporal de neu, que té 14 comunitats en alerta

Catorze comunitats autònomes, entre les quals les illes Balears, tenen activada l'alerta per nevades, vent, temperatures mínimes i fenòmens costaners, un temporal que va causar la mort d'un treballador d'una màquina llevaneu i la desaparició d'un altre en quedar atrapat per una allau al port asturià de San Isidro.

Nevades, vent i temperatures extremadament fredes van fer presència ahir a bona part de la geografia, i Cantàbria i el País Basc van estar en avís taronja per neu, tot i que la situació a les vies principals de circulació va millorar respecte de divendres, quan es va tancar el trànsit pesant en algunes autopistes. A Astúries seguien anit les tasques de recerca d'un dels dos treballadors d'una màquina llevaneu sepultats divendres per una allau al port de San Isidro després que es localitzés el cos sense vida del seu company. Van quedar atrapats quan intentaven netejar la carretera d'una allau prèvia, en una via on es van arribar a acumular cinc metres de neu. César Fernández, de 53 anys, i Virgilio García, de 61, van quedar atrapats quan havien baixat del vehicle per intentar desencallar la xemeneia de la fresadora a les proximitats de Riofrío, a quatre quilòmetres del cim del port de San Isidro, a 1.520 metres d'altura.