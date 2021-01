«Els nostres cavalls portaven els Reis, però en anul·lar les cavalcades ja no en necessiten»

L'organització de les cavalcades de Reis també és un negoci per als que fan possible la logística. Precisament l'empresa Pujol Cavalls, empresa ubicada al Camí de Joncadella, obtenia ingressos llogant els equins a Ses Majestats perquè es poguessin desplaçar per molts dels municipis de la Catalunya Central, però aquest cop gairebé no han pogut fer negoci perquè s'han suspès les cavalcades.

«En principi teníem les de Castellbell i el Vilar, on hi anàvem des de feia 32 anys, i Santpedor. Eren dues cavalcades que, tot i la pandèmia, havien de ser mòbils, però finalment les han cancel·lat. Així que l'únic que fem durant aquestes festes és anar al campament de Manresa. Els nostres cavalls portaven els Reis, però sense cavalcades ja no en necessiten», explica Joan Pujol, responsable de l'empresa dedicada al lloguer d'equins. Ahir era amb ell, al parc dels Reis de Manresa, la seva filla, Alba, que també és al capdavant del negoci. Fins al pati del Casino van portar els cavalls dels tres Mags de l'Orient, uns vedells i el bou i la mula del pessebre on hi ha la Maria, el Josep i l'infant Jesús.

És l'única feina que tenen durant les festes i que contrasta amb la de l'any passat. «Vam fer cinc cavalcades. A Sant Vicenç, Sant Martí de Torroella, el Pont de Vilomara, Castellnou de Bages i Aiguafreda, aquest darrer poble és a Osona», explica la filla. «Llogar cavalls per als seguicis reials de tots aquests municipis significava molta feina. Necessitàvem molt personal i teníem molta responsabilitat. En aquest aspecte estem tranquils, però ens agradaria tenir més feina», afegeix el pare.

Al llarg de l'any, un altra font d'ingressos són els casaments, ja que moltes parelles que contrauen matrimoni preparen bodes com si fos un conte de fades, amb cavalls i carruatges. «Al llarg de la temporada teníem entre 25 i 30 casaments, però des de la pandèmia només n'hem fet un», explica. A part d'aquesta feina, només una ruta a cavall en un casal d'estiu per a nens. «Encara sort que el virus va arribar quan ja havíem fet els Tres Tombs», afegeixen.