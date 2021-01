El Parc de Reis de Manresa posa a disposició dues mil entrades més

El bon funcionament del primer dia del Parc de Reis de Manresa ha propiciat que l'Ajuntament posi a disposició de les famílies 2.112 entrades més per visitar-lo els dies 4 i 5 de gener. Fins ara se n'havien repartit 4.080. Les persones que vulguin aconseguir invitacions les podran adquirir, com en l'ocasió anterior, a través d'Internet, a la pàgina web ajmanresa.fila12.cat dilluns a partir de les 12 del migdia.

Els responsables del consistori han parlat amb l'equip informàtic per tal d'evitar el caos que hi va haver l'altra vegada per aconseguir-ne, ja que es va col·lapsar la web a causa de l'allau de visites. El Parc de Reis va obrir les portes ahir a la 4 de la tarda i des del primer moment l'organització va copsar que no hi havia cues a l'accés del pati del Casino, on està instal·lat el parc, i que es podria donar cabuda a més grups bombolla en els propers dies. L'organització explica que des del primer moment s'ha treballat per donar cabuda al màxim de famílies possible i en veure que es pot garantir de sobres les distàncies de seguretat, i que el circuit és molt fluid, s'ha determinat ampliar el nombre d'entrades.

Els Reis no volien privar els més petits de la seva màgia després que les cavalcades s'hagin anul·lat per culpa de la pandèmia. Per aquest motiu mostren des d'ahir al pati del Casino de Manresa com preparen els regals que el dia 5 gener a la nit deixaran a les llars, tot entrant-hi en silenci i amb discreció per no ser descoberts. Ha estat una solució perquè els nens no perdin la il·lusió. Les primeres famílies que van visitar el parc van quedar satisfetes i agraïen que en la visita, que durava uns 15 minuts i se seguia meticulosament les mesures de seguretat, Ses Majestats i els patges fossin tan propers.

Els barbuts de l'Orient només es deixaven veure el pèl per la cavalcada, però aquest any han fet una excepció i des d'ahir són presents a la capital del Bages, en una estada que durarà fins al 5 de gener. A l'entrada del parc, al costat de la carrossa on hi havia el príncep Assuan, hi ha una pantalla gegant en què es veuen els Reis Mags tot conversant mentre fan el cafè i justifiquen la decisió d'organitzat el circuit a Manresa. «En un any ple d'entrebancs i patiment, no faltarem a la cita amb la màgia del Nadal», deia Melcior als seus dos companys de l'Orient. De màgia no en faltava. La visita vindria a ser com un making of sobre com els Reis i els seus infatigables patges preparen la nit màgica, tot mostrant el moment en què s'emboliquen els regals, com cuiden els cavalls amb els quals es mouen d'una banda a l'altra i com es va cuinar la llegenda dels Reis de l'O-rient.

L'Aitana és una nena de Manresa de 22 mesos que ahir, acompanyada dels seus pares, va tenir l'oportunitat d'assaborir la màgia dels Mags d'Orient i els personatges que l'acompanyen. «Ens ha agradat molt, sobretot el fet que amb aquesta iniciativa els Reis siguin tan propers», explicava el pare, Marc Sanabre, que també es queixava de les dificultats d'aconseguir les entrades, ja que es va passar unes dues hores davant de l'ordinador per adquirir-ne. Tot i això, la família va sortir prou satisfeta de l'experiència i demanava la continuació del parc de cara als propers anys, tot i que ja no hi hagi pandèmia, perquè «és una manera d'apropar més la festa als nens i d'inculcar la il·lusió».

Uns mil visitants van accedir al pati del Casino, sobretot famílies joves amb nens molt petits. Entraven uns deu grup bombolla cada 15 minuts, tots esglaonadament, i com que les famílies ja tenien l'horari estipulat no hi havia cues al passeig de Pere III per accedir-hi. Cinc patges feien de guies, tot i que dilluns i dimarts, amb l'ampliació de les entrades, n'hi haurà més a disposició dels visitants.