Els patinets elèctrics ja no poden circular per les voreres

Des d'ahir els patinets elèctrics no poden circular per les voreres i zones de vianants ni superar els 25 quilòmetres per hora de velocitat. A més, els seus usuaris han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles.

La normativa que regula l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), els patinets i els sabway, sobretot, va entrar ahir en vigor després d'haver-se publicat fa unes setmanes al BOE.

Mentrestant, caldrà esperar a el 12 de maig perquè ho facin les modificacions a la velocitat a les ciutats: 50 quilòmetres per hora en vies de dos o més carrils, 30 quilòmetres per hora a les d'un únic carril per sentit de circulació, i 20 quilòmetres per hora a les que disposin de plataforma única de calçada. Encara que aquesta modificació dels límits ja ha estat publicada en forma de reial decret al BOE, el Ministeri de l'Interior ha volgut donar un temps als ajuntaments perquè adaptin la senyalització i les vies als canvis.

També hauran d'adaptar les seves ordenances a la irrupció a les calçades urbanes dels VMP i habilitar, si així ho estimen oportú, zones d'aparcament per a aquests mitjans de transport. A partir d'aquest dissabte tot aquell que circuli en patinet elèctric haurà de complir les normes de trànsit com qualsevol altre conductor i, fins i tot, pot ser sotmès a la prova d'alcoholèmia. No obstant això, queda pendent d'acordar la necessitat o no d'una assegurança obligatòria per a aquests vehicles de mobilitat personal (VMP).

«Obrirem una segona fase de debat amb els ajuntaments en què, a partir de tota l'experiència acumulada, avancem en una regulació molt més detallada. Està previst parlar de tot», fins i tot d'aquesta assegurança, va dir recentment el director general de Trànsit, Pere Navarro. En tot cas, seran les policies locals qui s'encarreguin de la vigilància i control i les que, amb els seus ajuntaments, estableixin les prioritats a l'hora de sancionar unes conductes o unes altres.