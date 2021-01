Primera mort pel brot de covid a la residència Hospital Pere Colomés

La residència hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona ha registrat aquesta matinada la primera mort pel brot de coronavirus que afecta el centre. Això sí, des del centre recorden que era una persona «en una situació de gran fragilitat prèvia». A més, els residents positius ja són 41 en aquests moments, set dels quals simptomàtics, però estables. Això suposa que el 44 % del total d'usuaris estan infectats.

Ahir, divendres, en coordinació amb el Centre Sanitari del Solsonès, es va portar a terme un nou cribratge a tots els usuaris que dimecres havien donat negatiu i es van detectar 12 nous positius. Des de la fundació asseguren que s'ha procedit a l'aïllament dels nous positius i, d'acord amb el pla de contingència, s'ha ampliat la zona d'aïllament de persones positives de covid-19. A més, remarquen que «s'ha contactat amb els familiars per informar-los i s'ha treballat perquè tots els residents poguessin parlar i veure's amb els seus familiars per telèfon o videoconferència».

Des de la Fundació Privada Hospital Pere Colomés expliquen també «que s'ha iniciat una atenció mèdica diària que permeti el seguiment presencial de tots els afectats i que s'ha avançat el cribratge setmanal als treballadors del centre, que es realitzarà entre avui i demà».

El centre ha creat un comitè de seguiment amb les institucions locals i, de fet, ahir al matí ja va mantenir una reunió amb part dels seus membres. Per la seva banda, el Patronat assegura que «ha avalat totes les mesures empreses per l'equip directiu i no estalviarà els recursos que calgui per aconseguir contenir el brot i per evitar l'agreujament dels residents contagiats».

Alhora s'encomana a la patrona de Solsona, gran intercessora en situacions de pandèmia.