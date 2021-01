Publiquen la primera foto en cinc mesos del rei emèrit a Abu Dhabi

El rei emèrit ha reaparegut aquest diumenge, després de cinc mesos, en una fotografia feta a Abu Dhabi i publicada per 'Viva la vida' de Telecinco. El programa assegura que la imatge va ser captada el passat 29 de desembre. En aquesta es pot veure Joan Carles I acompanyat de dos escortes que l'agafen dels braços i l'ajuden a caminar. Tots tres porten mascareta.





Des del mateix programa han atribuït l'autoria a uns turistes que es trobaven al mateix club nàutic. El rei emèrit es troba des del passat mes d'agost a Abu Dhabi tal com va confirmar la mateixa Casa Reial. Una decisió que va prendre per "facilitar" l'exercici de les funcions de monarca a Felip VI després de la "repercussió pública" que generen "certs esdeveniments" del seu passat.Més recentment, el rei emèrit va comunicar que no tornaria a Espanya per Nadal a causa de la situació epidemiològica generada per la pandèmia de la covid-19.