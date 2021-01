El risc de rebrot baixa a 1.742 (-34) a la Cerdanya

El risc de rebrot a la Cerdanya és de 1.742, amb una baixada de 34 punts en l'últim dia. Pel que fa al Ripollès, aquest indicador ha pujat a 1.473 (+146). Les dues comarques es troben confinades perimetralment des del 23 de desembre. Pel que fa a la velocitat de contagi, mentre a la Cerdanya ha pujat una centèsima fins al 0,78, al Ripollès l'Rt ha crescut de 0,88 a 1,01. Un indicador preocupant és la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen (TA), que se situa en 942 a la Cerdanya i en 678 al Ripollès, segons les últimes dades de Salut. La incidència a 14 dies se situa en 2.221 a la Cerdanya i 1.455 al Ripollès. A les dues comarques va començar la vacunació el passat dimecres: quatre casos a la Cerdanya i 76 al Ripollès.

Cerdanya: es declaren 24 nous casos

A la Cerdanya s'han diagnosticat 165 casos de coronavirus entre el 24 i el 30 de desembre, pels 224 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 552 PCR i 450 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels contagiats és de 39,95 anys.

Segons l'últim balanç, hi ha 17 pacients ingressats, els mateixos que en l'anterior balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 18 persones, les mateixes que fa 24 hores, i s'han confirmat 1.587 casos per PCR/TA, 24 més en un dia. Amb totes les proves, se n'han confirmat 1.610. El 18,02% de les proves ha donat positiu en l'última setmana.

Entre el 24 i el 30 de desembre hi havia 15 ingressats i es va declarar 1 defunció. En l'interval anterior hi havia 11 hospitalitzats i es va declarar 2 morts. Fa dues setmanes -interval del 10 al 16 de desembre- hi havia 6 persones ingressades i es va declarar una defunció.

Ripollès: 14 nous casos i una nova mort

Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 164 casos entre el 24 i el 30 de desembre, pels 188 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 632 PCR i 564 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 45,18 anys.

En aquest moment hi ha 23 pacients ingressats, els mateixos que en el darrer balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 60 persones, una més que fa un dia.

S'han confirmat 1.562 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 14 més que fa un dia. Amb totes les proves són 1.615. El 15,35% de les proves dona positiu.

En l'interval del 24 al 30 de desembre hi havia 23 ingressats i s'ha informat de 6 morts. En l'interval anterior hi va haver 15 hospitalitzats i es van comunicar 9 defuncions; fa dues setmanes, 15 ingressats i 4 defuncions.