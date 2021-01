El risc de rebrot català continua liderat per la Cerdanya i Puigcerdà

Puigcerdà i la Cerdanya es mantenien ahir com el municipi i la comarca amb un risc de rebrot més elevat de Catalunya, 11 dies després que es decretés el tancament perimetral d'aquesta comarca i també del Ripollès.

En el cas de Puigcerdà, segons les dades facilitades ahir pel Departament de Salut i corresponents al 29 de desembre, el risc de rebrot era de 1.656 punts, mantenint-se així com la població amb el risc més elevat de les 74 de les quals hi ha i se'n publiquen diàriament dades desglossades. Pel que fa a la comarca, que també és la que té un risc més elevat de rebrot, aquest se situa en 1.776 punts, i que en ambdós casos és molt superior a la mitjana catalana, de 368 punts, 25 més que en l'actualització anterior. Tot i això, tant en tant a Puigcerdà com a la Cerdanya, el risc és inferior al d'una setmana abans, quan a Puigcerdà era de 2.512 punts, i al Cerdanya de 2.747. Les dues xifres són també molt inferiors a la des de fa dues setmanes, ja que el 15 de desembre se superaven els 4.400 punts.

Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, tant en el cas de Puigcerdà, amb 0,77, i del conjunt comarcal, del 0,75, queden molt lluny de la mitjana catalana que és d'1,02. A la comarca, del 23 al 29 de desembre s'hi van confirmar 176 positius, amb un total de 15 ingressats i una víctima mortal.

El Moianès era la segona de les comarques centrals amb un risc de rebrot més elevat i situat en 760 punts, el 29 de desembre, una xifra molt més elevada que els 111 punts de només una setmana abans. Del 23 al 29 de desembre s'hi van confirmar 28 positius enfront dels 7 de la setmana abans.

Al Bages, el risc de rebrot queda situat en 610 punts, que són 53 més que en l'actualització de divendres, i es manté la dinàmica creixent de la darrera setmana. A la comarca, del 23 al 29 de desembre s'hi van confirmar 567 casos de covid, amb 77 ingressos hospitalaris i 12 defuncions. La velocitat de transmissió ha quedat en una Rt d'1,13.

Al Berguedà i a l'Alt Urgell el risc de rebrot era idèntic: 546 punts. En el cas del Berguedà, la xifra suposa 20 punts menys que en l'actualització anterior. Amb 115 positius confirmats del 23 al 29 de desembre, a la comarca hi havia 15 persones ingressades i es va registrar una mort per covid.

A l'Anoia, el risc de rebrot també ha crescut en l'última actualització passant de 471 a 485 punts, amb 268 casos confirmats. Finalment, al Solsonès, el risc s'ha incrementat en 10 punts, fins als 199, amb 12 casos confirmats i una Rt d'1,14.