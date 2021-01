Ajornen la declaració de Boye d'aquesta tarda perquè els seus advocats tenen covid-19

La jutgessa de l'Audiència Nacional María Tardón ha ajornat la declaració indagatòria de l'advocat Gonzalo Boye prevista aquest dilluns a les 17 hores perquè els seus advocats han contret la covid-19. No s'ha fixat nova data per a la citació, ja que és incert el temps que hauran d'estar confinats. Boye està processat per blanqueig de capitals en el si d'una organització criminal, procedent del narcotràfic, i un delicte continuat de falsificació documental oficial vinculat a la xarxa del 'narco' gallec José Ramón Prado Bugallo, conegut com a 'Sito Miñanco'.