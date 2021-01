Aquest és el certificat d'autoresponsabilitat que necessitaràs per moure't

A partir del pròxim dijous 7 de gener s'aplicaran noves restriccions que afectaran la mobilitat, en aquest cas no es podrà sortir del municipi de dilluns a diumenge. Aquesta vegada no es farà excepcions per desplaçaments a segones residències o per fer estades en allotjaments turístics, com sí que estava permès durant el confinament de cap de setmana vigent fins ara.

Durant els últims mesos, aquests documents s'han introduït en la rutina dels ciutadans catalans per justificar els desplaçaments malgrat les restriccions de mobilitat. Per poder obtenir i descarregar el justificant, s'ha d'entrar al web que ha habilitat la Generalitat (disponible fent clic aquí). Hi figuren els tres models de certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària de la covid: el de desplaçament nocturn, el d'entrada i sortida de Catalunya i el d'entrada i sortida del municipi. Segons el desplaçament que es vulgui justificar, se selecciona una de les tres caselles.