Aragonès demana aturar el país per frenar la corba de contagis: «Ens hem de quedar a casa»

El vicepresident amb funcions de president al Govern, Pere Aragonès, ha demanat aquest dilluns "aturar el país" per frenar la corba de contagis de covid-19. Ho ha fet a través d'un vídeo a Twitter, en el qual també ha recordat que "malauradament" s'han hagut de prendre noves mesures per aturar l'expansió del virus. Aragonès ha justificat que es tracta d'unes decisions que tenen com a objectiu principal "protegir" els hospitals i evitar que hi hagi una "saturació" dels llits hospitalaris. "Del 7 al 17 de gener ens hem de quedar a casa per frenar la nova onada de contagis que patim", ha explicat.





Els propers dies ens hem de quedar a casa per frenar aquesta nova onada de contagis i salvar vides. El govern estem al costat dels sectors que hauran de fer un major sacrifici i per això afegim més de 35 milions d'euros nous en ajudes directes: https://t.co/USyQCAwgmD pic.twitter.com/LX9KoGPoe1 — Pere Aragonès ? (@perearagones) January 4, 2021

En aquest mateix vídeoque ha aprovat avui el Procicat i que afecten sectors com el del comerç, l'esport o l' educació en el lleure. D'aquesta manera, ha assegurat que volen "estar al costat" de tots aquells que hauran de fer un "sacrifici". En aquest sentit, ha recordat que s'han impulsat noves ajudes de cara als pròxims 10 dies que s'enfilen fins als 36 milions d'euros.