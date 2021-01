El Bages ja és la sisena comarca amb més risc de rebrot

El risc de rebrot continua a l'alça al Bages i ja és la sisena comarca on aquest índex, amb 709 punts, és més elevat. Es tracta de la xifra de l'actualització de dades feta ahir i que corresponen a la setmana d'entre el 24 i el 30 de desembre. La xifra és de 99 punts més que el dia anterior, quan la comarca era la setena amb més risc.

En paral·lel, durant aquestes dates, a la comarca s'han confirmat 567 positius per PCR o tests d'antígens, 278 dels quals són a Manresa, on la velocitat de propagació és d'una Rt d'1,09. A la capital, el risc de rebrot és ara de 763 punts, mentre que en l'actualització anterior era de 696. Pel que fa als veïns de la comarca hospitalitzats per covid, eren 70, i 11 contagiats per la malaltia van morir.

Al Moianès, el risc de rebrot també va a l'alça i, amb 835 punts –75 més que dissabte–, ja és la quarta comarca de la llista. Dissabte ocupava la cinquena plaça. Entre les dates ja esmentades, s'hi van confirmar 29 casos, 20 més que la setmana anterior, i l'Rt s'ha més que doblat, en passar de 0,76 a 2,83 punts, i queda molt per sobre de l'1,11 de la mitjana catalana.

La Cerdanya, però, continua, un dia més, sent la comarca on el risc és més elevat, amb 1.776 punts, una dada que suposa un lleuger descens de 34 punts respecte al dia anterior. Puigcerdà, per la seva banda, es manté com la població amb el risc més alt, 1.617 punts (1.673 el dia abans) i 84 positius confirmats entre la nit de Nadal i el 30 de desembre. Tot i això, tant a Puigcerdà com a la Cerdanya l'Rt és de 0,75 i 0,78 punts, respectivament, per sota de l'Rt del conjunt de Catalunya.

Al Berguedà, el risc s'ha incrementat en 40 punts, fins als 576, amb 112 casos confirmats durant la setmana. A més, amb 14 ingressats –un menys que la setmana anterior–, acumula ja tres setmanes consecutives amb una defunció per covid. L'Rt és de 0,90.

A l'Anoia es van confirmar 300 casos –116 a Igualada– i el risc ara és de 555 punts, amb una Rt d'1,30. Durant l'última setmana de la qual hi ha dades, hi havia 42 persones ingressades –29 la setmana abans– i es van produir 5 defuncions de malalts de covid, per una de la setmana anterior.

Finalment, al Solsonès, en la darrera actualització, el risc s'ha disparat en passar de 199 punts a 482. Aquest increment ha anat acompanyat d'una multiplicació dels positius, ja que, si del 23 al 29 de desembre se'n van detectar 12, només 24 hores després ja n'hi havia 40. En canvi, la xifra de persones ingressades es mantenia en dues.