El Govern decreta confinament municipal de dilluns a diumenge a partir del 7 de gener

El Procicat ha aprovat aquest dilluns el confinament municipal de dilluns a diumenge durant 10 dies a partir del 7 de gener –ara estava vigent el tancament perimetral comarcal–, així com el tancament del comerç no essencial els caps de setmana. A més, tancaran tots els dies els centres comercials, les botigues de més de 400 m2 i els gimnasos. Només es permetran les activitats esportives a l'aire lliure i només podrà obrir el comerç essencial (alimentació i farmàcies).

El lleure queda suspès, així com la majoria de les extraescolars. Només es podran realitzar les que mantinguin el mateix grup de convivència de l'escola i es facin al propi centre. La restauració i la cultura, en canvi, no sumen noves restriccions. Tampoc hi ha canvis en el toc de queda, que continuarà aplicant-se de les 10 de la nit a les 6 del matí.

El retorn escolar es manté en el dia 11 de gener. "Seran 10 dies per aturar el país amb una nova aturada social", ha resumit la consellera de Salut, Alba Vergés.

La Generalitat endureix així les restriccions a partir del dia 7 i durant 10 dies davant l'auge del coronavirus, amb l'establiment del confinament municipal cada dia i tancament de centres comercials i gimnasos, al temps que començarà a vacunar ja als sanitaris, en paral·lel a la gent gran a les residències.

Així ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa juntament amb el titular d'Interior, Miquel Sàmper, en què ha anunciat aquesta "nova aturada social" per intentar "mantenir el virus a ratlla". Sàmper també ha explicat que la Cerdanya i el Ripollès tindran les mateixes mesures que la resta del territori català a partir d'aquest dijous.

La decisió del Govern es produeix arran de la mala evolució dels indicadors epidemiològics de la pandèmia a Catalunya, que han anat empitjorant dia a dia, especialment la velocitat de contagi (la famosa Rt està a 1,27), l'índex de rebrot (500 punts) i el nombre de malalts ingressats als hospitals i les ucis.

Aquesta mala situació coincideix amb els retards patits en la campanya de vacunació, que han obligat Salut a començar a vacunar també els dies festius.

Les restriccions que no es veuen afectades, en principi, per l'enduriment de les mesures anunciat aquest dilluns són les que afecten l'àmbit de la cultura i la restauració. Recordem quines són:



Activitats culturals

Les activitats culturals, d'espectacles públics i recreatives que es desenvolupen tant en recintes tancats com a l'aire lliure poden obrir exclusivament per la seva programació ordinària i limitant l'aforament al 50% amb un nombre màxim de 500 persones. També en aquest cas, si es compleixen les mesures de ventilació i control d'aglomeracions establertes i amb un límit d'aforament del 50% es pot acollir un màxim de 1.000 persones.

Als establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com restaurants musicals o com cafès teatre i cafès concert, els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració.

Arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 50% de l'autoritzat.

Hostaleria i restauració

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb l'obligació de consumir sempre a taula, l'aforament limitat al 30% a l'interior, respectar les distàncies de seguretat i garantir la ventilació.

A les terrasses també s'han de guardar les distàncies de seguretat i es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Excepcionalment, en els serveis de menjars dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals s'estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores, mentre que el servei a domicili o la recollida dels clients al local es podran portar a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment. Als hotels, es podran oferir sopars, només als propis clients.