Illa demana superar «d'una punyetera vegada» el debat independentista

Salvador Illa va demanar als catalans passar pàgina «d'una punyetera vegada» sobre el debat independentista per tal que Catalunya pugui «liderar» la recuperació de la crisi generada per la pandèmia del coronavirus.

Segons l'actual ministre de Sanitat i candidat del PSC el 14-F, Catalunya està «enrocada» a causa dels partits independentistes que han governat la Generalitat en els últims anys. Per això ha apostat per fer una «política de diàleg i de consens».

A més, Salvador Illa ha promès «no demanar a ningú cap credencial» sobre el suport d'una ideologia o una altra «en temps pretèrits». En aquest sentit, el candidat del PSC va lamentar que «la política de trinxeres» ha portat a «una Catalunya estancada» durant els últims deu anys.

El PSC va fer el primer acte de precampanya aquest diumenge 3 de gener amb el candidat del partit, Salvador Illa. En ell, l'encara ministre de Sanitat va aprofitar per recordar que la seva gestió de la pandèmia li ha permès fer polítiques centrades «l'acord i la cooperació». Illa va assegurar que durant aquests mesos va reflexionar «sobre el mal que fa el fanatisme» en la política, ja que no permet arribar als acords.

Per això Salvador Illa va anunciar que es presenta a les eleccions catalanes per canviar el govern de la Generalitat per tal que «Catalunya torni a ser símbol d'obertura, transversalitat i èxit». Segons Illa, la seva estada a Madrid li ha permès «agafar perspectiva» per veure la situació a Catalunya i ara ha apostat per tornar i afrontar els comicis en primera persona per retornar al PSC a la presidència de la Generalitat.

El candidat socialista creu que el 14-F els catalans hauran de decidir si seguir «enrocats» o passar pàgina «d'una punyetera vegada» del debat independentista. Illa creu que és especialment important aquest canvi perquè la pandèmia ha accelerat «els canvis que s'havien de fer els pròxims 20 anys» en l'àmbit tecnològic i digital i per això cal tenir «un rumb clar».

El socialista creu que Catalunya «no ha de renunciar a res» i aprofitar «l'embranzida que suposa estar a Espanya». Illa va recordar que la recuperació econòmica de la crisi generada per la pandèmia passarà per les subvencions europees que gestionarà el govern espanyol. «Si Catalunya manté la política de trinxeres, perdrem el tren», va afegir l'actual ministre.