Johnson confina Anglaterra a partir d'aquesta mitjanit

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha anunciat aquesta nit un nou confinament per a tot el territori d'Anglaterra similar a l'imposat al març a l'inici de la pandèmia, a causa de l'expansió de les infeccions per la nova variant del virus. El confinament es mantindrà fins a mitjan mes de febrer, sempre que les condicions ho permetin, ha dit Johnson en un missatge a la nació.

El confinament total inclou el tancament de les escoles, que havien d'haver començat aquest dilluns. Davant el "risc que els serveis de sanitat es vegin superats", s'imposarà als habitants quedar-se a casa excepte per a qüestions bàsiques a partir del dimecres i almenys fins a mitjan febrer, va precisar. Escòcia havia anunciat poc abans un confinament total des de mitjanit i durant tot gener", ha explicat.

Les noves mesures, que entraran en vigor aquesta mateixa matinada, inclouen el tancament dels centres educatius i el teletreball, tret que sigui impossible treballar des de casa o es tracti de treballs essencials.

La decisió de Londres coincideix amb l'anunciada hores abans per la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, de confinar el seu territori també a partir d'aquesta mitjanit davant l'increment de casos a conseqüència de la nova variant britànica del coronavirus. La mesura estarà vigent fins a finals de mes, encara que Sturgeon no va descartar que pugui prolongar-se si les dades no milloren.

"Només es podrà sortir de casa per motius essencials", va declarar la dirigent escocesa en seu parlamentària, i caldrà "treballar des de casa sempre que sigui possible". El sector de la construcció i de la manufactura podrà continuar obert, sota contínua revisió per part del Gabinet. A més, la reobertura de col·legis i centres educatius, prevista per al 18 de gener, es retarda fins al mes vinent de febrer, amb revisió a mitjan mes.



Nova vacuna

A més, aquest mateix dilluns el Regne Unit ha iniciat l'administració de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca. Brian Pinker, de 82 anys, va ser la primera persona a rebre el nou fàrmac. La infermera cap de l'hospital Churchill de la Universitat d'Oxford va ser l'encarregada d'administrar la injecció amb la qual s'obre una nova etapa en la vacunació massiva contra el coronavirus al Regne Unit, on les primeres inoculacions van començar el passat 2 de desembre. Des de llavors s'ha subministrat més d'un milió de dosi de la vacuna de Pfizer.

AstraZeneca ha dipositat en sis hospitals d'Anglaterra 535.000 dosis, en un primer lliurament. La farmacèutica s'ha compromès a facilitar dos milions de dosis a la setmana, que es començaran a distribuir immediatament per tot el país i serà administrada en milers de dispensaris, ambulatoris i centres de vacunació especialment condicionats.

El Govern ha alterat el pla original de vacunació. Les autoritats han decidit que, entre l'administració de la primera i la segona dosi, en lloc dels 21 dies previstos, la pausa s'estengui a 12 setmanes.