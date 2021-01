De les nines LOL Surprise al típics Lego i jocs d'excrements

El nom de nina LOL Surprise es pot traduir com a «riure a riallades» (laugh out loud), però les nines que porten aquest nom en realitat són les Little Outrageous Little, les petites escandaloses. I fa dos anys que triomfen com a regals de Reis. Aquest any moltes nenes les han tornat a demanar. Han triomfat els Lego, que cada any treuen nous models i per a diverses edats. Una àmplia franja d'edat en poden gaudir. També s'han venut uns jocs que tenen excrements de mentida com a protagonistes, i d'altres amb virus i dinosaures.