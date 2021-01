El Regne Unit rebutja l'extradició de Julian Assange per «problemes de salut mental»

El Tribunal Penal Central d'Anglaterra no ha autoritzat l'extradició del fundador de Wikileaks Julian Assange als Estats Units, on s'exposa a una pena màxima de 175 anys a la presó per 17 delictes d'espionatge i un delicte per la publicació d'informació classificada. Segons avança la premsa local, la jutgessa Vanessa Baraitser ha denegat aquest dilluns l'entrega de l'activista a les autoritats estatunidenques i ho ha argumentat per "problemes de salut mental". La defensa d'Assange havia denunciat les "motivacions polítiques" del cas i el risc que no tingui un "judici just" als EUA.

En pronunciar el seu dictamen al tribunal penal londinenc d'Old Bailey, la jutgessa Vanessa Baraitser considera "demostrat" que l'australià de 49 anys presenta risc de suïcidi i podria treure's la vida si és processat als Estats Units, on probablement seria retingut en condicions de confinament.

El fundador de Wikileaks va ser arrestat l'abril del 2019 a l'Ambaixada de l'Equador a Londres, on estava refugiat des de 2012 per evitar ser extradit inicialment a Suècia, on tenia pendent una recerca per presumptes delictes sexuals. Assange es troba detingut actualment a la presó de màxima seguretat de Belmarsh, al sud-est de Londres.