Berga organitza un recinte «màgic» al convent de Sant Francesc per rebre Ses Majestats

Els nens i nenes de Berga rebran els Reis en un recorregut ambientat al claustre del convent de Sant Francesc, en el qual apareixeran personatges màgics, sorprenents i misteriosos que conduiran al públic fins a l'espai habilitat per veure Melcior, Gaspar i Baltasar.

Els horaris per visitar els Reis Mags de l'Orient són d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. El consistori ha habilitat tres torns de 20 minuts a cada hora per incriure's. A cada franja es permetrà una assistència màxima de 120 persones, és a dir, de 20 grups en el supòsit que tots ells siguin de sis components. L'Ajuntament de Berga recomana arribar al recinte a peu i amb 10 minuts d'antel·lació i demana tenir preparada l'entrada impresa o al dispositiu mòbil i assegurar-se que es correspon amb l'horari del torn reservat abans d'accedir a la zona d'entrada expressament habilitada.

Per visitar el recinte màgic és necessari inscriure's al portal web: https://ticketara.com/b/ajuntament-berga. En el cas que hi hagin entrades disponibles, el tràmit es pot efectuar fins just abans d'entrar al recinte. Tots els infants i les persones adultes que vulguin visitar el recinte màgic hauran d'estar inscrites en la reserva i no es permetrà l'accés a les persones que no tinguin entrada.

En cas de tenir una reserva d'entrades i no poder assistir a l'activitat, caldrà posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Berga per modificar o anul·lar la inscripció.