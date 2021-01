Catalunya decreta durant deu dies el confinament municipal des del 7 de gener El Govern català donarà 2.500 euros als comerços obligats a tancar 10 dies

Les noves restriccions dictades pel Govern, que coincideixen amb l'arrencada de les rebaixes de gener, han aixecat butllofes especialment entre els centres comercials, que es mostren indignats pel tracte dispensat pel Govern, i han molestat també el comerç minorista.

El portaveu a Catalunya de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials, Víctor Garcia, va explicar a Efe que més enllà de l'obligatorietat de tancar els centres comercials entre el 7 i el 17 de gener, el més greu és que continuem sentint-se «discriminats» com a part del sector del comerç. En aquesta línia, va recordar que l'obligatorietat de tancament no afecta ni restauració ni el sector de la cultura ni el comerç de barri -que no pot obrir els dissabtes-, sinó exclusivament els centres comercials. «Quan les coses es posen complicades es prenen mesures que acaben pagant els centres comercials. És un sense sentit. Per molt que hem insistit, no hem aconseguit encara que ens donin un argument lògic que sustenti aquesta política», argumenta García, que veu insuficient l'ajuda de 2.500 euros del Govern. I és que recorda que el 2020 els centres comercials van passar tancats 18 de les 52 setmanes de l'any, de manera que quan hi havia esperances de començar a poder recuperar la normalitat es torna al tancament.

Per la seva banda, el president de l'associació catalana de l'empresa familiar del comerç minorista, Comertia, David Sánchez, també ha mostrat a Efe el seu malestar per les restriccions.

I és que no entén que es veti als comerços no essencials obrir dissabte. «Entenem el confinament municipal i que no es puguin ajuntar més de sis persones de dues bombolles de convivència, però no poder obrir dissabte no aporta cap valor per a la no propagació del virus i té perjudicis econòmics».

També es pregunta quin benefici aporta tancar un centre comercial quan hi ha confinament municipal. Segons el seu entendre, s'afavoreix la concentració de persones.

El Govern endurirà les restriccions a partir del dia 7 i durant 10 dies davant l'auge del coronavirus, amb l'establiment del confinament municipal cada dia i tancament de centres comercials i gimnasos, al temps que començarà a vacunar ja als sanitaris, en paral·lel a la gent gran a les residències.

Així ho va explicar la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa juntament amb el titular d'Interior, Miquel Sàmper, en què va anunciar aquesta «nova parada social i del país» per intentar «mantenir el virus a ratlla», per la qual cosa també s'ha acordar que durant els caps de setmana només podran obrir els comerços essencials.

Les noves restriccions inclouen un confinament perimetral municipal cada dia, amb excepcions com les actuals -anar a treballar, anar a l'escola, emergències mèdiques o cura de persones grans-, per al que els Mossos d'Esquadra poden requerir una declaració d'auto-responsabilitat o document acreditatiu.

D'aquesta manera decau l'àmbit de confinament comarcal i passarà a ser municipal durant els set dies de la setmana a partir del pròxim 7 de gener i fins al 18 del mateix mes, quan es revisaran les mesures. Segons va precisar Sàmper, aquesta mesura comportarà que a partir de la mitjanit del 6 al 7 de gener es posarà fi al tancament perimetral a les comarques del Ripollès i la Cerdanya, que va acordar el Govern durant les festes nadalenques, així com l'equiparació comarcal de l'Alt Urgell i Andorra. Per aquest motiu, la mobilitat tornarà a quedar limitada a tot Catalunya a un mateix model, amb un perímetre municipal durant els set dies de la setmana.

Sàmper va reconèixer que el tancament perimetral municipal és «més fàcil» de controlar que el comarcal, perquè amb el suport dels 216 cossos de policia local hi ha més disponibilitat per establir controls a les sortides dels municipis que a les comarques. Va precisar que, malgrat que el confinament serà municipal, es mantindrà l'excepció també per permetre la circulació si és per tornar a casa, el que afecta les persones que han passat aquestes festes nadalenques en segones residències, hotels o cases rurals.

Els comerços no essencials quedaran tancats els caps de setmana i, entre setmana, podran obrir aquells que tinguin menys de 400 metres quadrats de superfície i els centres comercials tornaran a clausurar-se. La restauració seguirà com fins ara -amb franges horàries per servir només durant els àpats i esmorzars-, així com la cultura -amb restriccions d'aforament-, mentre que les activitats esportives i en gimnasos només estaran autoritzades les que es facin a l'aire lliure. Les escoles obriran com estava previst, l'11 de gener, tot i que les activitats extraescolars queden suspeses. Les noves restriccions tampoc no canvien la previsió d'exàmens presencials de les universitats o les oposicions de docents, que es faran tal com s'havia previst i amb les mesures preventives corresponents.

En ser preguntat per si s'ha detectat la nova soca del coronavirus a Catalunya, Argimon va dir que de moment no s'ha trobat casos, però que «molt probablement» l'acabaran trobant al territori. El secretari de Salut Pública va explicar que ara per ara s'està intensificant la seqüenciació i va apuntar que és «difícil» que no sigui a Catalunya tenint en compte que ja està a altres comunitats autònomes de l'Estat.

El Govern donarà 2.500 euros per establiment a aquells comerços que es vegin obligats a tancar entre el 7 i el 17 de gener, coincidint amb les noves restriccions. Fonts del departament d'Empresa van explicar que aquestes primeres ajudes d'emergència, que formen part d'una línia d'ajuts específica dotada amb 10 milions d'euros, es donaran a pimes que es vegin obligades a tancar durant aquests dies. És el cas, per exemple, dels punts de venda ubicats als centres comercials, que hauran de tancar a partir del 7 de gener, just quan teòricament arrenca la campanya de rebaixes de gener, tot i que la modificació de la llei estatal d'ordenació del comerç minorista, el 2012, va deixar en mans de cada comerciant decidir la durada de les promocions i el període d'aplicació. El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès; el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, i representants del departament de Salut es van reunir ahir al migdia amb membres d'organitzacions de comerç per justificar les noves restriccions.