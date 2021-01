La covid aparca avui les cavalcades i les converteix en espectacles estàtics

Ses Majestats els Reis de l'Orient arribaran avui a totes les poblacions de la Catalunya Central, però amb uns formats gens habituals i adaptats a les mesures de prevenció de la covid. Les tradicionals cavalcades donaran lloc a muntatges estàtics en espais amplis i en molts casos a l'aire lliure però amb cita prèvia, i tampoc hi haurà llençaments de caramels ni repartiment de regals per les cases.

Davant la incertesa de com evolucionaria la pandèmia, Ajuntaments i Comissions de Reis feia setmanes que treballaven en el disseny de recorreguts més llargs i adaptats per poder arribar a tot arreu evitar aglomeracions al carrer, però a última hora han hagut de refer els plans obligats per les indicacions de la Generalitat davant la mala evolució de les dades epidemiològiques. Això vol dir prescindir de qualsevol recorregut i repensar la rebuda de Ses Majestats amb espectacles diversos i campaments de fins i tot més d'un dia de durada.

És el cas de Manresa, on enguany Ses Majestats han anticipat la seva arribada i hi són des de dissabte, instal·lats en un campament al pati del Casino, que s'ha anat adaptant a la demanda. Ahir va ser el tercer i penúltim dia que es va celebrar, de 4 de la tarda a 8 del vespre, i ja hi han passat centenars de persones. També ahir es van poder sol·licitar els 2.112 tiquets afegits als 4.080 que s'havien repartit, i que abans de dinar ja s'havien exhaurit. En total, són 6.192 tiquets, però no vol dir que siguin 6.192 persones atès que es reparteixen en grups bombolla d'un màxim de sis. Per tant, estem parlant de poc més d'un miler de grups bombolla on tant hi poden anar dues persones com tres, quatre, cinc o sis. Avui, darrer dia del campament, a partir de les 4 de la tarda es passarà en bucle a la pantalla que hi ha a l'inici del recorregut la rebuda de Ses Majestats per part de l'alcalde, Marc Aloy.

Els Reis també ja han fet acte de presència a Sant Joan, on diumenge van fer una primera rebuda als infants que repetiran avui de 4 a 8 de la tarda a Cal Gallifa. En acabat, l'alcalde de la vila, Jordi Solernou, farà l'entrega de les claus a Ses Majestats en un acte privat al Mas Llobet.

Sant Vicenç i Castellbell també preveuen una doble rebuda, avui i demà. A Sant Vicenç serà a les 5 de la tarda amb invitació prèvia al pati de l'escola Sant Vicenç, i Castellbell aposta per l'interior del Casino Borràs i també amb inscripció prèvia, avui de 5 de la tarda a 9 del vespre, i demà de 10 a 1. A Castellbell els Reis també faran visites breus a peu de porta a les cases d'infants de fins a 10 anys que ho hagin demanat.

La majoria dels muntatges preveuen petits recorreguts amb entrada i sortida separades al voltant del campament que permeten saludar Ses Majestats i fer-s'hi fotos a distància. És l'aposta de Puigcerdà, que ha optat per la plaça del Call entre 2/4 de 6 de la tarda i les 9 del vespre, amb accessos cada mitja hora amb reserva prèvia. Han previst rebudes similars a Sant Fruitós, entre les 5 de la tarda i 2/4 d'11 de la nit sota el Cobert del Batre; a Navàs, on de 7 a 2/4 de 9 Ses Majestats saludaran des de la plaça els infants que vagin arribant per torns pel carrer de l'Església; i a Navarcles, on es faran rebudes simultànies entre 2/4 de 6 i 2/4 de 8 a la plaça Anselm Clavé, a l'entrada de la biblioteca i a l'edifici verd de l'escola Catalunya.

També hi haurà campaments amb un petit recorregut a Santpedor, de 5 a 8 a la plaça de l'Església; al parc municipal Pere Sallés de Sallent de 2/4 de 6 a les 8; i al Parc del Camí Nou de Cardona a partir de les 6. Súria rebrà Ses Majestats al parc Macary i Viader amb entrades cada mitja hora per franges d'edat entre 2/4 de 6 i 2/4 de 8.

Artés també convida les famílies a fer un petit recorregut, però en cotxe, de 6 a 8 de la tarda i des de la cruïlla del carrer Rocafort amb la carretera de Sallent per veure el campament en un punt proper.

Altres municipis han optat per rebudes estàtiques sense recorregut, com Solsona, amb un espectacle musical d'uns 20 minuts en què els infants podran gaudir d'un vídeo protagonitzat pels Reis d'Orient, amb 5 sessions cada mitja hora a partir de les 4 a la sala polivalent. Moià també farà una rebuda amb la gent asseguda (unes 500 cadires) a la pista de l'escola Josep Orriols, a les 7 de la tarda.

Igualada s'apunta a l'era digital i oferirà una rebuda només a distància, pel canal de YouTube dels Reis i per la televisió local a les 8 del vespre. En acabat es llençaran coets artificials i sonarà l'Himne dels Reis.