El DOGC publica l'ordre de confinament municipal a partir del 7 de gener i el tancament del comerç els caps de setmana

El comerç no essencial haurà de romandre tancat els caps de setmana | Arxiu/Oscar Bayona

El DOGC ha publicat la resolució que modifica algunes de les restriccions en vigor i que tindran una vigència de deu dies des del 7 de gener. El document recull el confinament municipal durant tots els dies de la setmana i la pròrroga del confinament perimetral de Catalunya. També publica el tancament dels comerços no essencials els caps de setmana i el tancament durant deu dies de centres comercials i dels establiments que tinguin una superfície de venda igual o superior a 400 m2. D'altra banda, es torna a restringir les reunions socials a un màxim de sis persones i dues bombolles de convivència després que per Nadal es permetessin trobades de deu persones. Les noves restriccions estaran en vigor fins les 12 de la nit del 17 de gener.



Confinament municipal

El DOGC publica el confinament municipal de Catalunya, que fins ara era comarcal en cap de setmana. Es consideren excepcions els desplaçaments per feina, estudis, anar a centres sanitaris, el retorn a la residència habitual, l'assistència de dependents, el dret a manifestació, entre altres causes de força major. Així, s'ha eliminat com a excepció el desplaçament a una segona residència o a algun altre tipus d'allotjament.

Sí que es permetrà la realització d'activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.



Tancament de comerços

A partir del 7 de gener es tancarà en cap de setmana tots els comerços no essencials i també entre setmana els comerços de més de 400 m2 de superfície de venda i centres comercials. El tancament no afectarà els centres de veterinària, perruqueries, centres d'estètica, concessionaris d'automòbils i jardineria, que poden estar oberts i independentment de la seva superfície.

Sí que podran obrir els comerços essencials situats dins de centres comercials, així com els locals comercials amb una superfície inferior a 400 m2 i amb accés directe des de la via pública, però només de dilluns a divendres. Els comerços que obrin hauran de garantir que no se supera el 30% d'aforament. També podran obrir els equipaments culturals i les piscines situades en aquests espais.

En el cas de la restauració, es mantenen totes les restriccions vigents i només es podrà obrir de 7.30 a 9.30 hores i de 13.000 a 15.30 hores, amb un aforament al 30% i una distància de 2 metres entre comensals de taules diferents. Es pot seguir fent sopars a domicili o per emportar.



Reunions de sis persones

D'altra banda, el límit de reunions torna a ser de sis persones i dues bombolles com a màxim. Durant les vacances de Nadal es va permetre que en alguns dies assenyalats es reunissin fins a deu persones de dues bombolles diferents. També es recomana que les trobades en espais tancats es restringeixin "tant com sigui possible" i es limitin a visites a dependents.



Equipaments esportius

El DOGC també publica el tancament d'equipaments esportius tancats amb l'excepció de les piscines que mantindran l'activitat amb el 30% d'aforament i sense activitats de grup. En les instal·lacions a l'aire lliure s'ha de garantir un aforament del 50%, control d'accés, el tancament dels vestidors –excepte per a piscines-, i que no hi hagi més de sis persones en l'activitat de grup.

També s'ajornen les competicions esportives previstes a excepció de les oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.

A més, es tancarà les pistes i camps d'esports públics a l'aire lliure que no estiguin supervisats, així com els parcs i fires d'atraccions. Els parcs i jardins es tancaran a les 20 del vespre.



Educació

Pel que fa a l'educació, en la compareixença on es va anunciar les mesures la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que l'inici del trimestre escolar es manté per l'11 de gener de manera presencial com ja estava previst. El DOGC sí que publica una pròrroga en les restriccions a la presencialitat a les universitats. Tota la docència haurà de ser virtual i només es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions.

També se suspendrà les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars fora d'horari lectiu, a no ser que les promogui el centre educatiu, les AMPA o les seccions esportives i que el grup de l'activitat sigui el mateix que el grup bombolla de la classe.



Es manté restriccions a la cultura i actes religiosos

Als actes religiosos i cerimònies civils es manté la restricció del 30% de l'aforament amb un màxim de 500 persones. Si son estàtics a l'aire lliure o en recintes tancats amb bona ventilació, es pot arribar a les 1.000 persones –sempre que no se superi el 30% d'aforament. Els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable.

En el cas de la cultura no s'apliquen noves restriccions i es limita l'aforament al 50% amb 500 persones com a màxim. Si són a l'aire lliure o amb bona ventilació es pot arribar a les 1.000 persones –amb un aforament màxim del 50%-.

Segons es recull al DOGC, "l'escalada" de les "mesures de contenció i gran repercussió social" busquen "impactar de ple en la mobilitat i interacció social". Segons s'assenyala, les restriccions que estaven vigents fins ara són "insuficients" davant "l'empitjorament generalitzat" en les dades epidemiològiques al territori català.

Podeu consultar aquí la resolució.