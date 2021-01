Editors i llibreters veuen «incomprensible» que les llibreries no puguin obrir i demanen una rectificació

Editors i llibreters ha considerat "incomprensible" que les llibreries no puguin obrir després de la nova resolució del Govern publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) per a la contenció de la pandèmia. Segons ha explicat a l'ACN el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, el sector ha rebut la mesura amb "sorpresa", ja que comptava amb l'acord de Govern de setembre amb la cultura com a sector essencial, i que queda "en paper mullat". La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, s'ha mostrat preocupada per aquesta decisió, que ha atribuït a una "desinformació" per part de Salut, a un oblit o que no són establiments essencials com s'havia dit. "Demanem una rectificació", ha afegit.

Des de la Cambra, integrada pels gremis d'Editors, Llibreters, Distribuïdors i de la Comunicació gràfica, Tixis ha considerat que hi ha "una contradicció flagrant" entre considerar la cultura com a bé essencial i no deixar obrir les llibreries. "Sembla que la Generalitat no es cregui els seus propis acords de Govern", ha dit. Alhora, ha remarcat que és necessari que es corregeixi aquesta "incongruència".

Ha dit que des de la cambra estan parlant amb els diferents departaments i amb "tothom" que poden per veure si això realment es podrà corregir o no. "El que diuen és que hi estan treballant i a veure si hi ha una possibilitat de corregir-ho", ha afirmat Tixis, que desconeix si aquest extrem serà possible, i més si es podrà modificar abans que entri en vigor.



"Qüestió de voluntat política"

Per a ell és una qüestió de "voluntat política", i si el Govern es creu les seves pròpies resolucions, el que hauria de fer seria incloure la llibreria entre els establiments que tenen excepció per poder obrir. Tixis ha recordat que l'acord de bé essencial emana d'un acord del mateix Govern.

En la seva opinió la mesura adoptada és una "contradicció flagrant", i fa pensar el sector que aquesta situació es deu a "un error", si no seria "incomprensible". A més, a parer seu, aquest assumpte va més enllà de la facturació, ja que si s'ha acordat que el llibre és un bé essencial, i si es permet anar a comprar queviures, que són essencials, "s'han de poder comprar llibres si s'ha dit que són essencials".

Pel que fa a l'afectació econòmica, ha dit que la mesura arriba l'endemà del dia de Reis i és complicat avaluar-ne l'impacte, perquè s'haurien de comparar diversos mesos de gener. Tanmateix, ha subratllat que la seva crítica és més "al concepte que al tema puntual".



Els llibreters, "sorpresos"



Per la seva banda, la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, ha detallat que es van trobar a la tarda de dilluns que estaven exclosos com a comerç essencial quan "es va començar a parlar", i avui s'ha vist "claríssimament" que no es compta amb aquests establiments com a bé essencial, al contrari del que se'ls va dir el 22 de setembre. "Els primers sorpresos hem estat els propis llibreters, i amb això no hi comptàvem", ha dit.

Ha detallat que estan en converses amb el departament de Cultura i de Salut i ha dit que tenen fins dissabte perquè rectifiquin si volen. "És de justícia que es faci", ha considerat Ferrer, que ha confiat en la bona intenció de tothom. Per això, ha insistit en el fet que "hi ha temps" fins dissabte de canviar aquesta situació.



El llibre "ha ajudat molt"



A més, ha reivindicat que el llibre és un bé que "ha ajudat molt" en un confinament total. De fet, segons la llibretera, també aquestes jornades els visiten molts clients que ja pensen en els dies que hauran d'estar a casa en les properes setmanes. A parer seu, és una "incongruència" que pugui obrir un quiosc i no una llibreria. "La gent vol venir a comprar els llibres a la llibreria personalment", ha defensat.

Pel que fa a la facturació, ha remarcat que si bé les llibreries es troben enmig d'una campanya bona, cal tenir en compte que van perdre el Sant Jordi real, tot i celebrar-ne una edició d'estiu, i no s'ha venut de la mateixa manera que al Sant Jordi d'abril. "Venim d'una davallada molt forta", ha avisat.

Si bé en teoria aquest dimarts s'acabaria una "gran campanya" després de festes, ha advertit que es tracta d'una campanya que s'allarga tot el gener. Això és així perquè, per exemple, els nens que reben diners van a les llibreries a comprar llibres, mentre que altres que han rebut títols que no els satisfan van a fer canvis o a buscar-ne de nous. "Tenim uns dies de bastant feina encara", ha remarcat.