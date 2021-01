Lorena Roldán es donarà de baixa dijous com a diputada al Parlament

La número dos del PPC a les llistes del 14-F, Lorena Roldán, es donarà de baixa aquest dijous com a diputada del Parlament. Així ho ha avançat l''Ara' i ha pogut confirmar l'ACN. Roldán, fins ara diputada de Cs, ja va renunciar aquest dilluns a l'escó al Senat, després que anunciés la setmana passada el seu salt a les files del PPC que lidera Alejandro Fernández. Cs ja li havia reclamat a Roldán que renunciés a l'escó. El Parlament ja està dissolt, però la dirigent unionista té una cadira a la Diputació Permanent. Cs va presentar un escrit ahir a la Mesa de la Diputació Permanent on demanava que Roldán passés a ser diputada no adscrita. Amb la seva renúncia, la demanda de Cs ja queda resolta.