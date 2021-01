«La màgia hi és però no es pot posar per davant de la salut»

Reis d'Orient. Abans que comencés el campament al pati del Casino de Manresa, els tres Reis d'Orient van oferir ahir una entrevista a Regió7. Van comentar com es presenta la nit de dimarts, quan aniran per les cases a repartir els regals entre els infants, i van lamentar la situació generada per la pandèmia i que no es pugui fer la cavalcada

El tercer i penúltim dia del campament dels Reis al pati del Casino de Manresa, que ha rellevat la cavalcada per culpa de la covid, Regió7 els va poder entrevistar una estona abans que comencés. Entre dissabte i ahir hi havien passat 686 grups familiars, amb una mitjana de quatre persones per cada grup.