Els Mossos investiguen una cruel agressió grupal a un menor a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a un noi menor d'edat a Barcelona. Els fets van tenir lloc diumenge passat, 3 de gener, al recinte de Can Batlló del barri de Sants de Barcelona. Diversos joves, a les set de la tarda, van acorralar la víctima i la van colpejar cruelment mentre captaven la seqüència amb un telèfon mòbil. En la seqüència s'observa com els agressors li claven cops de puny i puntades de peu al cap, que podrien haver provocat greus lesions, malgrat que el menor no es defensa i només suplica que parin. Durant l'atac també li roben el telèfon mòbil i una cadena. Finalment aconsegueix fugir espantat i amb el tors despullat. El vídeo ha provocat una onada d'indignació en les xarxes socials, en què, a més, s'afirma que la víctima pateix un trastorn psicològic que fonts policials desmenteixen.

L'endemà, 4 de gener, l'afectat va acudir a una comissaria de la policia catalana en companyia de la seva família per denunciar l'agressió i el robatori del seu telèfon mòbil i la cadena. La investigació se centra ara a mirar d'identificar els agressors.

En paral·lel, diversos usuaris de Twitter i Instagram han intentat trobar acceleradament els sospitosos, també menors d'edat, i han divulgat els seus comptes. Una reacció, promoguda pel dolor que causen les imatges, que podria provocar una mena de venjança o justícia paral·lela davant la qual sempre adverteixen els cossos policials. O servir de carburant a alguns discursos marcadament racistes que aprofiten l'episodi, ja que alguns dels agressors són d'origen estranger.