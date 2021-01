Òmnium Cultural exhibeix els suports a l'amnistia de Yoko Ono, Rousseff i cinc Nobels

Mig centenar de personalitats internacionals han signat un manifest que reclama l'amnistia per als «represaliats» del procés com a primer pas cap al diàleg. «És el moment del diàleg i d'un enfocament responsable d'ambdues parts. Els sotasignants demanem a les autoritats espanyoles i catalanes entaular un diàleg sense condicions per trobar una solució política que permeti a la ciutadania de Catalunya decidir el seu futur polític. Perquè el diàleg sigui un èxit la repressió ha d'acabar i és necessària una amnistia per a les persones represaliades», afirma el text. Entre els signants hi ha quatre Nobel de la Pau (Jody Williams, Mairead Corrigan, Shirin Ebadi, Adolfo Pérez Esquivel) i l'expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, a més de l'artista Yoko Ono. Amb el títol ´Dialogue for Catalonia', el manifest fa referència als precedents quebequès i escocès com «la millor forma de resoldre els conflictes polítics d'aquesta naturalesa». I defensa que s'ha de fer a través del vot.

El text subratlla que la judicialització per resoldre una crisi política «ha comportat una repressió creixent i cap solució». I considera que la sentència del 14 d'octubre de 2019 del Tribunal Suprem espanyol contra els processats de l'1-O «agreuja el conflicte». El text també cita que el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU va demanar la llibertat immediata dels presos, defensant el dret de manifestació i la llibertat d'expressió. El manifest, impulsat per Òmnium, es va publicar ahir als diaris The Washington Post i The Guardian.

Entre els signants hi ha Gerry Adams, impulsor dels acords de pau d'Irlanda del Nord; Ai Wei Wei, artista i activista xinès exiliat; i la premi Nobel de Literatura Elfriede Jelinek. També signen el manifest Relators Especials de Nacions Unides, com Ben Emmerson o Michel Forst; presos polítics com Osman Kavala, Joshua Wong i Can Dundar; activistes com Mirta Baravalle, fundadora de les Madres de la Plaza de Mayo; polítics com el sudafricà Ronald Kasrils i l'eslovè Milan Kucan, a més de la cantant i activista Joan Baez, i escriptors com Irvine Welsh i Lana Bastasic.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart assegura que «qualsevol vulneració de drets fonamentals és un atemptat contra la democràcia arreu del planeta», i que els signants «denuncien una vegada més l'incompliment del dret internacional per part de l'estat espanyol». Lamenta «la greu anomalia d'un estat de la UE que, per negar el dret a l'autodeterminació de Catalunya continua ignorant l'ONU i les principals organitzacions de drets humans del món».