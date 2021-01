Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Regió7 dedica avui, dimarts 5 de gener, el seu titular principal a les noves mesures anunciades ahir a Catalunya per l'augment de contagis de covid: "El Govern tanca el comerç els caps de setmana i aplica el confinament municipal". La fotografia és per a la nit més màgica, la de l'arribada dels Reis, que s'adapta a un any de malson substituint les cavalcades per muntatges estàtics. El diari també destaca que el manresà Farrés situa el seu bugui en tercer lloc al Dakar; tres morts en dos dies a Althaia, que ja té 116 ingressats per coronavirus; l'Ajuntament aplica millores insuficients al parc de Sant Ignasi de Manresa; i entrevista al director berguedà Eudald Corominas: «'Herència' és una ficció, però beu de moltes històries reals de la guerra civil».

Titulars diversos als diaris d'aquest dimarts: