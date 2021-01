La residència de Solsona demana que s'activi l'equip d'intervenció ràpida

La residència d'avis Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona, va demanar a la Generalitat que activi l'equip d'intervenció ràpida per a residències donada la situació que estan vivint.

Segons les dades que va donar l'equipament ahir, la residència té diagnosticats 49 usuaris positius, el 56 per cent del total. En les darreres hores se n'han detectat deu, per ara tots de caràcter asimptomàtic o amb simptomatologia lleu. A les zones grogues, on hi ha ubicades les persones que no han donat positiu, però que són susceptibles d'haver entrat en contacte amb el virus, s'hi duen a terme cribratges diaris. Quant a l'equip de professionals, n'hi ha un total de 14 de contagiats, tres més que ahir.

La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés i les institucions locals lamenten les defuncions dels darrers dies i el creixement del nombre de positius. Amb tot, destaquen el fet que des d'ahir no hi hagi ningú més amb símptomes de la malaltia, si bé són conscients que aquesta situació podria canviar en qüestió d'hores.

Diumenge va començar el nou suport mèdic per fer el seguiment permanent de les persones afectades. La residència ha renovat també els contractes dels professionals que feien substitucions. Així mateix, s'ha contractat un suport extern per a la neteja de les zones grogues.

Les instal·lacions estan sectoritzades des de l'inici de la pandèmia en zones verdes, lliures de covid-19; grogues, per a l'aïllament de residents que hagin tingut un contacte estret amb positius, i vermelles, per a les quals s'havien reservat habitacions. Des de l'aparició del brot, s'ha treballat intensament en la reorganització de les diferents zones en funció del nombre de persones positives.

La residència per a la gent gran Sant Francesc de Santpedor s'ha vist afectada per un brot de coronavirus que afecta un total d'11 persones, 10 de les quals residents. Quatre dels usuaris han estat traslladats a la residència de Sant Andreu de Manresa.

El brot, detectat el 30 de desembre, és el segon que pateix la residència, que ja va tenir-ne un a l'inici de la pandèmia, i que actualment té 90 usuaris.