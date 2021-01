Trump pressiona un alt càrrec de Geòrgia perquè anul·li la victòria de Biden

Un enregistrament obtingut pel diari The Washington Post va revelar diumenge que el president sortint dels EUA, Donald Trump, va pressionar a la màxima autoritat electoral de Geòrgia perquè manipulés els resultats dels comicis de novembre, un nou escàndol que alguns ja comparen amb el cas Watergate.

Aquesta revelació es produeix, a més, mentre almenys 12 senadors i cent legisladors republicans planegen oposar-se a la ratificació del triomf del president electe, Joe Biden, durant la sessió del Congrés del 6 de gener programada amb aquest objectiu.

La revelació de The Washington Post, batejada en xarxes socials com «#Georgiagate» en referència al cas Watergate, ha provocat un terratrèmol polític a Washington, però la majoria dels membres del Partit Republicà guarden silenci.

En l'enregistrament publicat pel Washington Post es pot escoltar Donald Trump demanant al secretari d'Estat de Geòrgia, Brad Raffensperger, la màxima autoritat electoral de l'estat, que «busqui» els vots que siguin necessaris per a anul·lar la victòria de Biden.

Primer, Trump afalaga Raffensperger, també del Partit Republicà, per, després, pregar-li que actuï i, davant la seva negativa, l'amenaça amb presentar càrrecs criminals en contra seva, al mateix temps que l'avisa que està corrent un «gran risc» en no acceptar les seves peticions.

«La gent de Geòrgia està enfadada, la gent del país està enfadada (...) I no hi ha res dolent a dir, saps? Crec que t'han fallat els càlculs», se sent dir a Trump en un dels enregistraments de The Washington Post. Davant això, Raffensperger respon: «Bé, senyor president, el desafiament que vostè té és que les seves dades estan malament».