El campament reial al pati del Casino de Manresa ha atret més de 4.500 visitants

La pandèmia va obligar als organitzadors de la cavalcada dels Reis d'Orient de Manresa a buscar-li una alternativa -un campament de Reis al pati del Casino- i, el que podia resultar un a idea fallida, ha estat un èxit. Ahir es va viure la quarta i darrera jornada, per on van passar 346 grups familiars. En total, han estat 1.032, amb una mitjana de 4,5 persones per grup, amb la qual cosa, en els quatre dies que ha funcionat hi han anat més de 4.500 persones.

Com va avançar el cap de setmana a Regió7 la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, de cara a l'any vinent l'Ajuntament tindrà en compte la possibilitat de repetir el campament malgrat que es pugui fer -si la covid ho permet- la cavalcada tradicional. Ahir, Imma Torrecilla, de l'Agrupació Cultural del Bages, l'entitat responsable d'aquesta festa des de l'any 1993, ho corroborava, si bé la decisió darrera serà de l'Ajuntament, recordava. El motiu de tenir-ho en compte, destacava Torrecilla, és que el campament ha tingut molt bona acollida per part de la canalla, els principals destinataris, que han pogut gaudir veient els Reis d'Orient més a prop i amb més tranquil·litat de la que els ofereix la cavalcada pels carrers.

A la tarda, malgrat el fred intens, els grups bombolla que havien realitzat el recorregut pel campament conduïts per uns patges a qui s'ha d'atorgar una bona part del mèrit, es veien contents amb la proposta. A quarts de 7 hi havia un retard de deu minuts per entrar respecte l'horari previst.

A partir de les 6, en una pantalla situada a l'entrada del campament de Reis es va projectar la recepció a l'ajuntament de Melcior, Gaspar i Baltasar, on l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, els va lliurar la clau de la ciutat que obre les portes de totes les cases per poder-hi deixar els regals. Unes imatges que es van alternar amb d'altres enregistrades al campament els tres dies anteriors.

L'elenc que ha fet possible la proposta estava integrat per setze membres de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, actors de la Sala Els Carlins i persones a títol personal. En total, cap a mig centenar de participants. Una empresa privada es va encarregar de garantir el tema de la seguretat prenent la temperatura a tothom i gestionant les entrades.